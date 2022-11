Valitsus maksis erandkorras välja pensionid siin elavaile Venemaa pensionäridele

Valitsus andis eelmisel nädalal loa maksta erandkorras välja pensionid siin elavatele Venemaa pensionäridele, kuid seda kohustust üle võtta ei kavatse. Venemaa pensioniraha ei ole seni õnnestunud sotsiaalkindlustusametile üle kanda, kuid nüüd on vastavad load saadud ning on lootus, et probleem laheneb.

Venemaalt juuli, augusti ja septembrikuu pensionit oodanud eakad said selle kätte reedel. Pensionid maksis Eesti välja ise, sest Venemaa pensioniraha ei ole siiani sotsiaalkindlustusametile laekunud.

"Murekoht on loomulikult see, mis saab edasi, sest me saime praegu ära lahendada ainult kolmanda kvartali ja valitsus andis nõusoleku, et sotsiaalkindlustusamet räägib läbi Venemaa sotsiaalkindlustusametiga ja me püüame tasaarveldada," selgitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Valitsus soovis, et Eesti pensionide maksmiseks ette nähtud kolme miljoni asemel kantakse ühes kvartalis edaspidi Venemaale üle kaks miljonit eurot ning ühe miljoni ulatuses saaks maksta välja Vene pensione Eestis.

"On just saabunud meile ka Vene poole informatsioon, et nad seda tasaarveldamist ikkagi ei toeta. Vaatamegi siis nüüd, mis lahendused järgmisena kasutusele võtta saame," ütles sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik.

Venemaa kandis raha üle Valgevene Priorbanka, kuid selle summa edastamine sotsiaalkindlustusametile on sanktsioonide tõttu korduvalt luhtunud. Kümniku sõnul on nüüd load korda saadud ning on lootust, et raha jõuab Eesti panka.

Millal võiksid Venemaa pensionärid saada kätte neljanda kvartali raha, pole ministri sõnul võimalik praegu öelda.

"Ei ole võimalik anda ka seda lubadust, et Eesti riik astub Venemaa asemele ja hakkab Venemaa kohustusi siin täitma," sõnas Riisalo.

Kohtla-Järvel elav Nadežda sai sotsiaalkindlustusametilt teate pensioni hilinemise kohta. Ka oli seal soovitus, kuidas toimetulekutoetust küsida. Naise sõnul sai tema hakkama, sest töötas Venemaal vaid nooruses ja lõviosa pensionist maksab talle Eesti riik. Kuid paljud sattusid keerulisse olukorda.

"Minu trepikojas on paar, kellel põhiline tööstaaž on Venemaalt, kogu pension on Venemaalt, ma isegi ei kujuta ette, kuidas nad hakkama said," ütles Nadežda.

Naise sõnul kaalus ta võimalust lasta Vene pension kanda Venemaa pangaarvele, kuid nüüd on rahu , et seda otsust ei teinud. "Kui te osa pensionist, Vene oma saate Venemaalt, siis Eesti pensioni hakatakse ka sinna kandma," selgitas ta.

Sotsiaalkindlustusamet annab inimestele võimaluse oma otsus ringi teha. Ligi 4400 Venemaal elavat Eesti pensionäri on probleemideta oma raha kätte saanud.