Venemaa pensionärid Eestis ei ole kolmandas kvartalis pensioni saanud

"Vastavalt Eesti ja Venemaa pensionikindlustust käsitlevale koostöölepingule maksab sotsiaalkindlustusamet Eestis elavatele Vene Föderatsioonilt pensioni saavatele inimestele pensioni välja pärast seda, kui teiselt poolelt on rahalised vahendid laekunud. Sotsiaalkindlustusametist olenemata põhjustel ei ole aga tänase seisuga Venemaa pensionifondilt laekunud rahalisi vahendeid kolmanda kvartali pensionisummade väljamaksmiseks," ütles ameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik ERR-ile.

"Tänaseks on Venemaa meile teadaolevalt proovinud makset teostada kahel korral, kuid seni ei ole see õnnestunud," märkis Kümnik ning lisas, et näeb pensionäride probleemi lahendamiseks mitut võimalust.

"Esimene on loomulikult see, et Venemaalt laekuvad rahalised vahendid pensionisummade väljamaksmiseks. Teiseks saavad inimesed taotleda toimetulekutoetust, kui tema või ta perekonna kuu sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla toimetulekupiiri. Kolmandaks, kui Venemaa ja Eesti pensioni summa on kokku alla rahvapensioni määra (275,34 eurot), makstakse inimesele rahvapensioni määra ja pensionide vahe," selgitas sotsiaalkindlustusameti esindaja.

Ameti andmetel sai teises kvartalis 83 protsenti ehk 3330 inimest Venemaa pensioni saajatest pensioni ka Eestist. Nende keskmine pension oli 519 eurot. 17 protsenti ehk 677 inimest sai ainult Venemaa pensioni, keskmise summaga 79 eurot.

Kolmanda kvartali nimekirja aluses tuleb septembris Venemaa pension välja maksta 4061 inimesele.

Juhul, kui Venemaa pensionifondil ei õnnestu sotsiaalkindlustusametile raha üle kanda, ei võta Eesti Venemaa pensioni maksmise kohustust üle.

Eesti pensionärid Venemaal said raha kätte

Eesti pensioni maksmiseks Venemaa territooriumil elavatele Eesti pensionäridele edastas sotsiaalkindlustusamet edukalt Venemaa pensionifondile nii pensionisaajate nimekirjad kui ka rahalised vahendid. Seega said Venemaal elavad Eestist pensioni saavad inimesed oma pensioni ettenähtud ajal kätte ja Eesti täitis välislepinguga võetud kohustused, rõhutas ameti esindaja.

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Ksenia Repson-Deforge selgitas ERR-ile, et pensioni määramine ei ole seotud kodakondsusega, vaid ühes või teises riigis omandatud tööstaažiga.