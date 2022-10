Venemaa makstav pension võib Eestis inimesteni jõuda Valgevene kaudu

Venemaalt pensioni saavatel Eesti elanikel on lootus raha kolmanda kvartali eest peatselt kätte saada, kui sanktsioonide tõttu keeruliseks muutunud ülekanne õnnestub ära teha ühe Valgevene panga kaudu.

"Loodan, et saame lähipäevil selguse, kas raha on üle kantud," ütles sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik kolmapäeval ERR-ile.

Ta rääkis, et Venemaa oli kolmel korral püüdnud rahaülekannet teha tavapäraste kanalite kaudu, kuid see ei õnnestunud ning siis palus Venemaa vastav asutus Eestil leida võimalus, kuidas oleks võimalik pensionisummad Eestisse saata. Eesti leidiski Valgevene kommertspanga, mis ei ole sanktsioonide all ja mille kaudu saab raha Eestisse liigutada.

Kümnik on varem ERR-ile öelnud, et Eesti ja Venemaa pensionikindlustust käsitlevale koostöölepingu kohaselt maksab sotsiaalkindlustusamet Eestis elavatele Vene Föderatsioonilt pensioni saavatele inimestele pensioni välja pärast seda, kui teiselt poolelt on rahalised vahendid laekunud. Septembri keskpaigas ei olnud sotsiaalkindlustusametist olenemata põhjustel veel Venemaa pensionifondilt rahalisi vahendeid kolmanda kvartali pensionisummade väljamaksmiseks laekunud.

Venemaa pensioni makstakse Eestis välja kord kvartalis kolme kuu eest korraga.

Kolmanda kvartali nimekirja alusel tuleb septembris Venemaa pension välja maksta 4061 inimesele.

Ameti andmetel sai teises kvartalis 83 protsenti ehk 3330 inimest Venemaa pensioni saajatest pensioni ka Eestist. Nende keskmine pension oli 519 eurot. 17 protsenti ehk 677 inimest sai ainult Venemaa pensioni, keskmise summaga 79 eurot.

Juhul kui Venemaa pensionifondil ei õnnestu sotsiaalkindlustusametile raha üle kanda, ei võta Eesti Venemaa pensioni maksmise kohustust üle.

Eesti pensioni maksmiseks Venemaa territooriumil elavatele Eesti pensionäridele edastas sotsiaalkindlustusamet edukalt Venemaa pensionifondile nii pensionisaajate nimekirjad kui ka rahalised vahendid. Seega said Venemaal elavad Eestist pensioni saavad inimesed oma pensioni ettenähtud ajal kätte ja Eesti täitis välislepinguga võetud kohustused, rõhutas ameti esindaja.

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Ksenia Repson-Deforge selgitas ERR-ile, et pensioni määramine ei ole seotud kodakondsusega, vaid ühes või teises riigis omandatud tööstaažiga.