USA vabariiklased süüdistavad valitsust "tõeministeeriumi" loomises

USA vabariiklased süüdistavad valeinfoga võitlemise töörühma loonud valitsust "tõeministeeriumi" loomises, et selle abil endale ebameeldivat infot tõrjuda.

Valitsuse moodustatud nõukogu juhiks määratud desinformatsiooni teemade ekspert Nina Jankowicz pälvis kriitikat, kuna seadis 2020. aasta presidendivalimiste ajal kahtluse alla tollase presidendikandidaadi Joe Bideni poja Hunter Bideni kohta avaldatud uudiste tõele vastavuse, kirjutas väljaanne The Times. Hunter Bideni arvutist pärinevate e-kirjade põhjal tekkis ajakirjandusel küsimusi Joe Bideni rollist oma poja äritegevuses, nende kirjade tõele vastavust pole siiani ümber lükatud.

Bideni administratsioon, mis seni on andnud ainult häguseid selgitusi uue organi kohta, püüab selle rolli pisendada, märkis The Times. USA esindajatekoja vähemuse (vabariiklaste – toim.) liider Kevin McCarthy nimetas seda orwellikuks moodustiseks ning sarnast muret väljendasid ka meediavabadusega tegelevad organisatsioonid.

"See kriitika on täpselt vastupidine sellele, mida see väike töörühm sisejulgeoleku ministeeriumis tegema hakkab," ütles USA sisejulgeoleku minister Alejandro Mayorkas. Tema hinnangul oleks ministeerium pidanud paremini selgitama, millega töörühma tegelema hakkab ja millega mitte.

Ministri sõnul keskendub töörühm välismaalt lähtuvale ohule riigi sisejulgeolekule, näiteks Venemaalt või Mehhiko piiril tegutsevate inimsmugeldajatelt lähtuvale valeinfole. Küsimusele, kas see hakkab jälgima ka ameeriklaste tegevust, vastas Mayorkas eitavalt.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki kaitses Jankowiczi määramist töörühma etteotsa. "Ta on veebis leviva desinformatsiooni ekspert. Ta töötas varem selle teemaga Wilsoni keskuses. Ta on esinenud kongressi ees, aga ka Ühendkuningriigi ja Euroopa riikide parlamentide ees, nõustanud Ukraina välisministrit – mis on eriti asjakohane praegu – Fulbrighti avaliku poliitika programmis ning koordineerinud Venemaa ja Valgevene programme Riiklikus Demokraatia Instituudis," rääkis Psaki.

Presidendi pressiesindaja sõnul jätkab töörühm juba president Donald Trumpi ajal alustatud tegevust. "Nii et igaüks, kes on selle suhtes kriitiline, siis ma ei kuulnud teie kriitikat selle töö suhtes eelmise presidendi ajal, mida on huvitav märkida selles kontekstis," ütles Psaki.