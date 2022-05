Asjatundjad: mobilisatsioon Venemaale sõjaedu ei tooks

Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles "Vikerhommikus", et lääne analüütikute kahtlus, et Venemaa kuulutab välja mobilisatsiooni, ei põhine tõenäoliselt otsesel luureinfol. Siiski ei välistanud Saks, et Putin võib ka ametlikult Ukrainale sõja kuulutada. Saksa sõnul ei muudaks see sõjalises mõttes Ukraina jaoks midagi.

"See muudaks võib olla rahvusvahelistes suhetes mingisuguseid nüansse. Keegi ei kahtle, et Venemaa on tunginud sõjaliselt Ukrainale kallale – see ei ole küsimus. Küsimus on selles, et siis saab võib-olla Venemaa hakata üles ehitama mingisugust koalitsiooni, hüpoteetiliselt. Ma ei usu, et see tal õnnestub. Pigem see oleks siseriiklik akt, et hakata läbi viima mobilisatsiooni, kuna Venemaa kaotused on nii suured, et olemasolevad reservid on lõppemas," täpsustas Saks.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Martin Hurt nõustus, et mobilisatsioon Venemaale edu ei tooks.

"Me peame meeles pidama, et Venemaa ei ole oma reservi regulaarselt harjutanud. Tal puudub põhjalikult ettevalmistatud ja läbi harjutatud süsteem, kuidas seda reservi formeerida üksusteks, mis on ka lahinguvõimelised. Poliitilise sammuna on võimalik, et ta seda teeb – sõjaliselt, lahinguväljal see midagi väga juurde ei annaks," selgitas Hurt.

Mitte ainult ei jääks värskelt relva alla kutsutud meestel puudu väljaõppest, uued üksused ei oleks ka piisavalt kokku harjutanud. Selliste sõdurite rindele paiskamine tähendaks suuri kaotusi.

"Venemaa on seda varem teinud ja tal ei ole varem olnud probleemi, kui kaotused on väga suured, aga ka Vene ühiskond on Teisest maailmasõjast muutunud. Nii palju inimesi Vene ühiskonnas enam ei ole. See võib olla väga riskantne samm, laskuda sellesse ajaloolisesse mustrisse," ütles Hurt.

Üksuste kokkuharjutamine võtaks samas kuid.

"Selline samm, mobilisatsiooni väljakuulutamine, viitaks sellele, et Venemaa aktsepteerib seda arengut, et see sõda on pikaajaline. See ei lõpe lähinädalatel," tõdes Hurt.

Kui Venemaa kodanikke – või nende isa, poega või venda – ähvardab rindele saatmine, võib see tekitada riigis pahameelt. Seetõttu on Hurda sõnul mobilisatsiooni kasu väiksem kui sellega kaasnev poliitiline risk. See ei tähenda, et Putin ei riski, lisas Hurt.