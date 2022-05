Euroopa Liit lubas anda Moldovale relvaabi

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ütles visiidil Moldova pealinna Chisinausse, et EL uurib, kuidas saaks tugevdada Moldova relvajõude.

"Aitame Moldoval tugevdada vastupanuvõimet ja aitame neil tulla toime Venemaa agressiooni tagajärgedega Ukrainas," ütles Michel Chisinaus.

Ta ütles, et EL kavatseb oluliselt suurendada oma sõjalist toetust Ukrainale, varustades relvajõude "täiendava sõjalise varustusega".

"Samuti pakume tuge desinformatsiooni vastu võitlemiseks, sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks ja küberrünnakute tõrjumiseks," ütles Michel.

Eelmisel nädalal toimusid seni seletamatud plahvatused Transnistrias - Venemaa kontrolli all olevas piirkonnas, mis on osa Moldovast. Need tekitasid hirmu, et Venemaa sõda Ukrainas võib levida üle piiride.

Hiljutised Ukraina luureallikatel põhinevad teated viitasid, et Venemaa võib rünnata Moldovat, et proovida tugevdada oma pealetungi Edela-Ukrainale.