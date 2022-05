"Pealtnägija": PTA-st koondati praagi ja ahistamisega võidelnud ametnik

Tiina Kukk ületas varem uudiskünnise mitme jõulise loomakaitseoperatsiooniga, aga nüüd esineb PTA endine peaspetsialist vilepuhuja rollis. Kümme päeva tagasi koondatud Kukk väidab, et suurametis lokkas rumalus, lohakus ja misogüünia.

Endise tööandja sõnul hoopis Kukk ise liialdab või koguni valetab. "Eks igas väites võib leida ka kuigipalju tõtt. Kuigi ma julgen öelda, et Tiina Kuke poolt välja öeldud väited on ikkagi suuresti temapoolsed nägemused ja – ma julgen öelda – väga suured liialdused," ütles PTA peadirektor Urmas Kirtsi.

Varem pikalt panganduses ja põgusalt kinnisvaraäris töötanud juristi haridusega Kukk värvati konkursiga PTA loomade tervise ja heaolu osakonna peaspetsialistiks mais 2021. Ta väidab, et leidis eest alamehitatud ja alamotiveeritud üksuse.

"Põhilised probleemid olid sellised, mida ma avastasin, et etteteatamisega tehti loomade heaolu kontrolle. Isegi olemasolevas juhendis, mis seal oli olemas, oli see keelatud," ütles Kukk.

"Ma ei saa seda väidet ei kinnitada ega ümber lükata. Ma ei saa öelda, et selliseid asju üldse pole olnud, aga ikkagi kui me vajame adekvaatset pilti toimunust, siis tuleb esimene külaskäik teha ikkagi ootamatult," lausus Kirtsi.

Endine Varjupaikade MTÜ Tallinna juht ja praegune Loomakaitse Seltsi vabatahtlik Carol Laurimaa ning teised aktivistid kinnitavad, et aastaid oli ameti tegevus arusaamatult uimane ja umbne.

"Minu kõige veidram juhtum põllumajandus- ja toiduametiga oli siis, kui ma koostasin Eesti Loomakaitse Seltsi otsese abistamise juhina neile pöördumist looma väärkohtlemise kohta ja tollane ametnik, kes selle piirkonnaga tegeles, vastas mulle, et loomaga on kõik hästi. Ta helistas omanikele ja nad kinnitasid, et väärkohtlemist ei toimu. Näiteks, kui sa helistad vargale ja küsid – kuule, kas sina varastasid? Kas ta ütleb sulle – jah?" rääkis Laurimaa.

Kuke ülesanne oli kohendada uue ühendameti jaoks loomade heaolu juhtumite lahendamise juhendit, aga et asja sisust paremini aru saada, läks ta kaasa "põllule". Üks asi viis teiseni ja juba mõni nädal pärast tööle asumist avastas ta end operatsioone juhtimas.

Lühidalt: sisuliselt kõik viimasel aastal meedias suurt tähelepanu pälvinud loomakaitse juhtumid olid Kukega kuidagi seotud. Aastaga võeti ära rohkem väärkoheldud loomi kui eelneva kümne aastaga kokku. Juba loetud kuud pärast töö alustamist pälvis Kukk Varjupaikade MTÜ-lt Elmo auhinna ehk tunnustuse söakale ametnikule, ja peadirektor kiitis teda PTA siselehes.

Aga medalil on ka teine külg. Ära võetud neljajalgsete ülalpidamine oli ametkonnale ootamatu kulu ja mitu vihast loomaomanikku hages PTA-d, väites, et operatsioonidega tekitati neile sadadesse tuhandetesse ulatuv tervise- ja majanduskahju kas või sellega, et ära võetud tõuloomad olid väga kallid. Need kohtuasjad on praegu pooleli.

Aga võitlus nõrgemate eest ei piirdunud loomadega. Novembri lõpus kirjutasid neli naisterahvast peadirektorile kaebuse, milles väitsid, et üks osakonnajuhataja – küpsemas eas meesterahvas, kes oli majas juba pikemalt töötanud – ahistas neid seksuaalselt korduvalt. Üks väidetavatest kannatanutest usaldas teema ka Tiina Kukele.

"Verbaalne. Ääretult räige verbaalne ahistamine, mis oli kestnud pikalt," meenutas Kukk.

Kirtsi sõnul oli tegu umbes kaheksa väitega ühe mehe suhtes, kes töötas PTA-s.

"Ja need olid olnud prouadele solvavad. Ka seksuaalse alatooniga. Medali teisel poolel on jällegi see, et – tahtmata kedagi õigustada ja mitte vähendades võimaliku ahistamisjuhtumi tähtsust – siis härrasmees arvas ise, et on paras naljahammas. Viskab kildu ja arvab, et kõigile õudselt meeldib tema killuviskamine. No tegelikult ei meeldinud ja ei saanudki meeldida," lausus Kirtsi.

"Kui nädala aja jooksul midagi reaalselt ei toimunud, siis ma olin sunnitud reedel, 26. novembril minema personalijuhi kabinetti ja ütlema, et kui tänase päeva jooksul härra ei lahku, siis ma hakkan neid ise esindama, neid tüdrukuid," ütles Kukk.

Nimetatud härra panigi lahkumisavalduse lauale. Kuna teda ei ole tänaseni milleski süüdi mõistetud, siis ei nimeta me ka tema nime. Pealtnägijale kinnitab meesterahvas, et etteheited olid absoluutselt alusetud, aga ta ei soovinud lihtsalt toksilises õhkkonnas edasi töötada.]

Järgneval esmaspäeval kutsuti PTA veebikoosolekule esinema psühholoog ahistamise märkamise ja tõrjumise teemal ning peadirektor arvas enda sõnul, et asjal on joon all. Kukk pälvis majas hüüdnime – Lohede Emand, mis on viide Troonide Mängule, aga ka Hauakaevaja. Detsembris vahetas Kukk PTA sees osakonda – põhjuste kohta lähevad versioonid taas lahku

Foonil tiksus järgmine kellapomm. Nimelt hakkas 1. detsembrist kehtima uus veterinaarseadus, mille tõttu kaotas kehtivuse maaeluministri määrus, mille alusel sai nõuda vaktsineerimist marutaudi vastu. Esimese kirja sel teemal kirjutas Kukk 8. detsembril. Tuli vastus, et minister plaanib allkirjastada uue määruse 14. märtsil.

Pikk jauramine tipnes sellega, et Kukk tegi 28. jaanuaril ministeeriumile ametliku teabenõude – mille alusel vaktsineerimist üldse nõuda saab? Peadirektor leidis, et see läks üle piiri.

Alates märtsi keskpaigast on õnnetu määrus lõpuks olemas. Viimane piisk karikas oli aga Ukraina sõda ja pagulaste loomade kontroll ning vaktsineerimine. Ehkki Kukk oli kriisi alguses kodus koroonas, jõudis temani mitmelt poolt info, et asi läheb lappama.

PTA ütles, et otsustati niigi stressis pagulasi mitte rohkem häirida ja need, kes oma loomaga Eestisse jäävad, üles otsida tagantjärele. Teadaolevalt saabus ukrainlastega Eestisse üle 600 looma ning PTA teatas avalikkusele, et kõik on kontrolli all: valdav osa pagulasloomi olevat vaktsineeritud juba kodumaal ja Eesti ametnikud jõuavad nendeni paari tööpäeva jooksul.

Tiina Kuke ja tema kolleegi Mada-Liisa Lepa sõnul olid vähemasti nende üle vaadatud loomadest julgelt üle pooltel vaktsiinid tegemata. Teisalt pole teadaolevalt ei Eestis ega Euroopas põgenik-loomadega seni ühtegi marutaudi juhtumit olnud.

Vastuolud kruttisid ja ka Kuke kirjade sagedus ning temperatuur tõusid, kuni 20. aprillil saatis ta juba kogu PTA 500 töötajale avaliku kirja, kus leidis, et peadirektori ja juhtkonna käitumine moodustab töökiusamise.

"Tegelikult, kui ma võtan need episoodid eraldi, siis need ei tundu töökiusamisena. Aga kui ma hakkan seda kokku panema ja need hakkavad haakuma. Ütleme niimoodi, et töökiusul on oma muster," lausus Kukk.

"Kui ma viin ametnikuga läbi vestlust, kuidas meie ametis võiks asju ajada, hankida informatsiooni, teen seda väga leebel ja väga sõbralikul moel ka tema otsese ülemuse juuresolekul, siis mina nimetan seda juhtimiseks, mitte kiusamiseks. Samuti tööülesannete andmine ja kontrollimine ei ole kiusamine," lausus Kirtsi.

Järgnes kiire lõppmäng. Kuke koondamise teade allkirjastati päev hiljem, 21. aprillil ja viimane ametlik tööpäev oli 25. aprill. Ligipääs tööruumidele, -arvutile ja -telefonile blokeeriti päevapealt. Peadirektor väidab, et ettepanek tuli altpoolt ning Kukk pole ainus koondatu.

"Tegu on tegelikult ametikohtade ülevaatamise pideva protsessiga. Midagi luuakse, midagi kaotatakse ja kindlasti see käib ka tulevikus niimoodi, igapäevane elu on selle asja nimi," ütles Kirtsi.

Harva näeb, et kolmas sekotor viskub ühe ametniku kaitsele, aga sel teisipäeval allkirjastasid 10 loomakaitseorganisatsiooni esindajat ja tuntud veterinaar Tiina Toomet ühispöördumise, kus ütlevad, et Kukk oli "oma tegevuses märkimisväärselt üle teistest loomakaitsealast järelevalvet teostavatest ametnikest" ja tema "ametist lahkumise tagajärjel hääbub suure tõenäosusega saavutatud koostöö" ning paluvad tungivalt Kukk ametisse ennistada. [

Mis oleks aga üks seebiooper ilma ootamatute pööreteta. Paralleelselt kõigi muude vastuoludega jõudis Kukeni järjekordne signaal väidetava ahistamise kohta – taas kord on jutt osakonnajuhi tasemel meesterahvast.

Sisejuurdluse alla sattunud osakonnajuht ütles "Pealtnägijale", et kahtlused on "alatu, alandav ja alusetu vale" ning kavatseb enda nime puhastamiseks igakülgselt võidelda.

Ühelt poolt ütleb PTA, et koondamine polnud Kukest vabanemise aktsioon, teisalt räägitakse pikalt kui tülikas ta oli. Seejuures viidatakse minevikule, kus oli väga sarnane skandaal. Nimelt oli ta omal ajal Luminor panga ametiühingu juht, kus kibe ja kaua kestnud läbirääkimine kollektiivlepingu üle läks inetuks ning Kukk kirjutas samuti kirju, kus kasutas äravahetamiseni sarnaseid väiteid.

"Ma näen siin mustrit. Kindlasti on Tiina Kukk suurepärane inimene, kui on vaja tekitada revolutsiooni, kui on vaja ronida barrikaadidele, hüüda teisi enda järgi, väga hea. Aga paraku revolutsioonilised õhkkonnad lähevad üle või teinekord neid pole ka vaja tekitada," lausus Kirtsi.

Kuke sõnul lõppes Luminoris kõik rahulikult. "Kirjutati alla leping, kõik on väga hästi. Ma töötasin edasi," ütles ta.

Teades ette, et asi tuleb avalikuks kirjutas PTA direktor alluvatele eelmise nädala lõpus siselehes: "Üks on kindel – mis ei tapa, see teeb tugevamaks ja ilmnenud murekohad on väljakutse ning väetis meie edasisele arengule."