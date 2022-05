Varude keskus: gaasi saab osta nii Lätist kui ka Leedust

Oktoobri lõpuks peab Varude keskus hankima viiendiku Eesti aastatarbimise ehk ühe teravatttunni jagu gaasivaru. Kohti, kus gaasi hankida on kaks. Esiteks Leedu Klaipeda terminal. Kuni septembri lõpuni on seal aga kogu läbilaskevõime ära broneeritud. Varude keskuse juhatuse liige Priit Ploompuu ütleb, et broneeringuid saab järelturul ära osta.

"Kui ettevõttel on broneering olemas, küll neil on ka plaan, kuidas see gaas sinna kai juurde jõuab. Meie soov oleks ikkagi osta broneering koos tarnega. Gaas jõuab Inculkalnsi ja ettevõte ei kirjuta seda oma nimele vaid see kantakse üle meile. See on see plaan," ütles Ploompuu.

Lätis, Incukalnsi gaasihoidlas on juba praegu umbes 7,5 teravatttunni jagu gaasi. Teine võimalus ongi Eesti varusid selle arvelt suurendada. Umbes 80 protsenti Insukalnsi hoidlas olevast gaasist pärineb Venemaalt, 20 protsenti on tulnud LNG-na kusagilt mujalt.

"Hanke eesmärk on hankida sellist gaasi, mis ei tule värskelt Venemaalt. See gaas, mis on juba tänaseks sinna Inculkalnsi paigutatud ja mis on varem Venemaale välja makstud, seda me välistada ei saa. Sest siis muutub see ülesanne juba liiga keeruliseks," rääkis Ploompuu.

Priit Ploompuu sõnul ei ole ka võimalik vahet teha, kust Eestile eraldatav gaasivaru pärineb. Molekulid on ikkagi ühesugused.

"Omanikul võivad olla seal erinevad tarned. Ja ta võib alati sulle öelda, et sinule müün seda LNG-juppi," sõnas Ploompuu.

Gaasivaru soetatakse läbirääkimistega riigihankega. See tähendab, et potentsiaalsetel müüjatel palutakse pakkumine teha. Gaasi ostetakse sellelt, kes pakub odavamat hinda.

"Üks asi, mille järgi me saame hinnata, kas üldse pakutakse, on see, et Elering tegelikult märtsikuus viis läbi sarnase hanke. Nemad hankisid kaitstud tarbijatele seda gaasi. See hange oli küll mahult 10 korda väiksem. Aga seal pakkumisi tuli rohkem, kui see, mis nemad lõpuks vastu võtsid. See näitab, et tegelikult pakkumist jäi üle," lausus Ploompuu.

Ploompuu usub, et esimene hange saab tehtud juuni keskpaigaks.

"Me ei prognoosi, et meil kohe esimesel hankel tekib see üks teravatttund täis. Pigem me saame seda hanget ka korrata, muudame mingeid tingimusi tagasiside põhjal, mis me saame," ütles ta veel.

Selleks ajaks on ka selgem, kuidas edeneb Paldiskisse plaanitud LNG ujuvterminali projekt.

"Kui seal tekib selline täiendav kindlus, et nüüd see kindlasti tuleb, siis ka turuosalistel tekib see kindlus, et võib osa varust meile parema meelega või suurema tõenäosusega ära müüa," lisas Ploompuu.