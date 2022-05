Veskimägi: Alexela rajab riigi toetuseta nii kai kui ka LNG ujuvterminali

Kas tänaseks on LNG terminali rajamise osas kokkulepetele lähemale jõutud?

Infortar ja Alexela on teinud ettepaneku, et nad on valmis terminali koos kaiga ise rajama. See on ju tulemus, mida me oleme kogu aeg üritanud saavutada. Kaks kuud tagasi me ei olnud sealmaal, et eraettevõtjad oleksid olnud valmis riigipoolsete garantiideta seda riski võtma. Meil on hea meel, et nad täna on seda valmis tegema ja kindlasti see avaliku raha kasutamise seisukohalt on kõige parem tulemus. Sisuliselt me ei pea avalikku raha panema, eraettevõtja on valmis riski ise võtma. Kindlasti meil on selle üle hea meel, et seal turutõrget enam ei ole ja erasektor on valmis selle probleemi lahendama.

Nii et Alexela riigilt kai ehitamiseks lisaraha ei saa?

Alexela ja Infortar on minu parimas arusaamises öelnud, et nad on valmis nii laeva ehk ujuvterminali kui ka kai rajama ilma riigi toetuseta. Nad ei nõua riigilt mingeid garantiisid. See on oluline muutus, mis on kahe kuuga toimunud ja selles valguses on kindlasti hea meel, et seda 40 miljonit eurot selle kai rajamise eest avalikku raha maksma ei pidanud ja nüüd on eraettevõtja valmis seda tegema oma kulu ja kirjade ja oma riskiga.

Kas LNG hind hakkab gaasitariifis kuidagi kajastuma tarbijale?

Haalamiskai ja laeva hind kuidagi ei hakka otseselt gaasi võrgutasu mõjutama. See on gaasimolekuli enda hinnas. Kui see on eraterminal, mida nad ise opereerivad, siis finantseerimismudel tõenäoliselt - mina nende äriplaani ju ei tea -, eeldades ja see on ainuvõimalik eeldus, et see peab kõigile turuosalistele olema avatud Euroopa Liidu reeglitest lähtuvalt, siis nad võtavad terminalitasu ja see ongi see, millega tõenäoliselt finantseeritakse seda investeeringut ja seda peavad maksma need, kes vastavalt gaasi sinna toovad ja selle gaasiga kauplevad.

Terminalitasu ei ole tarbijahinnas?

Terminalitasu läheb gaasimolekuli hinna sisse. Loomulikult päeva lõpuks tuleb meil see tarbijatena kõigil kinni maksta, aga siis ta on juba selles lepinguhinnas, millega gaasimüüja gaasi müüb tarbijale.

Kas Alexela ja Infortar jäävad ka selle nõudmise juurde, et peaks Vene gaasi ostmise lõpetama?

Küllap see on nende jaoks üks oluline eeldus, mis ongi tõenäoliselt muutunud. Praegu nende esitatud ettepanekus nad seda välja ei too, küllap nad juba täna on võtnud vaikimisi selle eelduse, et nii või teisiti Vene gaasitarned lõpetatakse nii Baltikumi kui ka Soome gaasiturule lähemate nädalate või kuude jooksul.

Riik ehk Elering ehitab siis toruühenduse Balticconnectori ja haalamiskai vahele, aga ma saan aru, et ujuvterminali rentimise lepingut veel ei ole?

Me oleme ju rääkinud haalamiskaist, oleme rääkinud ujuvterminalist. See, mis ongi täna olnud eraettevõtjate sõnum, et nad võtavad nii ujuvterminali rentimise riski kui ka kai ehitamise riski endale. Me ei pea kuidagi siin Eleringi või riigina sekkuma. See on täpselt see tulemus, mida oleme tahtnud saada. Ja kui oleks olnud selline lähtepositsioon kohe algusest peale, et nad on valmis nii terminali rentima kui ka kai ehitama ilma igasuguste riigi garantiideta, siis polekski olnud Eleringil põhjust kunagi sellesse protsessi sekkuda. Meie oleme ikkagi võrguettevõtja, meie tegeleme torudega, meie ei ole kunagi tahtnud laevade rentimise või kai ehitamisega tegeleda. Aga kuna erasektor ei olnud algselt valmis seda riski võtma, siis me paratamatult pidime sekkuma. Aga kui nad täna on ilma sellise garantiita valmis seda tegema, siis see on suurepärane uudis.

Aga mis saab siis Eesti ja Soome süsteemihaldurite koostööleppest, et hankida ujuvterminal?

Ma täna oma Soome kolleegiga rääkisin. Eks see on üks selline punkt, mis tuleb soomlastega selgeks rääkida. Aga üsna üheselt on selge, et kui erasektor rendib laeva, ehitab kai, siis kindlasti me ei lähe avaliku rahaga või riigi äriühinguna seda teist projekti tegema. Siis ongi kogu vastutus selleks, et see alternatiivne tarneahel luua, turupõhiselt eraettevõtjate käes.

Soome hakkab siis Alexelalt LNG-d ostma?

Mina ei ole kindlasti õige inimene Soome plaane kommenteerima ja ei ole olemas ka sellist ostjat nagu Soome. On konkreetsed gaasitarbijad, kes gaasi ostavad. Aga minu parimas arusaamises see lähtekoht, kust me sellesse koostöösse Soomega sisenesime, on see, et Soome on otsustanud igal juhul ujuvterminali hankida oma raha, oma kulu ja kirjadega. Ja ma ei oska kommenteerida, kas Infortari ja Alexela plaan Soome plaane kuidagi mõjutab.