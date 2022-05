Venelased on hävitanud Ukrainas ligi 400 meditsiiniasutust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeva õhtul, et Vene väed on hävitanud Ukrainas sadu haiglaid ja teisi meditsiiniasutusi. Reedel on plaanis on jätkata kolmanda evakueerimisoperatsiooniga Azovstali tehasest.

Oluline 6. mail kell 5.45:

- sõjast tingitud majanduslik kahju Ukrainale ulatub 600 miljardi dollarini;

- Vene väed on hävitanud Ukrainas ligi 400 meditsiiniasutust;

- Azovstalist alustatakse kolmandat operatsiooni tsiviilelanike evakueerimiseks;

- USA luure aitas põhja lasta venelaste sõjalaeva Moskva.

Sõjast tingitud kahju Ukrainas ulatub 600 miljardi dollarini

Ukraina peaminister Denõs Šmõhal ütles neljapäeval antud pressikonverentsil, et sõjast tingitud esialgsed majanduslikud kahjud ulatuvad hinnanguliselt 600 miljardi dollarini, vahendab Guardian. Tema sõnul peaks enamiku sellest summast tasuma agressor ehk Venemaa.

Ukraina vajab ka neli-viis miljardit dollarit kuus puhtalt selleks, et katta eelarvedefitsiiti, ütles peaminister. Ta lisas, et Ukrainale oluline teraviljaeksport on saanud tugeva löögi, pärast seda kui kuut suuremat viljaladu tabasid raketid.

"Venemaa kutsub esile toidujulgeoleku kriisi," ütles Smõhal. "Nüüd on miljonid tonnid meie teravilja sadamates kinni." Peaminister kutsus rahvusvahelist üldsust üles Venemaad survestama, et ta lubaks turvaliselt teraviljatransporti riikidesse, mis seda hädasti vajavad.

Zelenski: venelased on hävitanud sadu haiglaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeva õhtul, et Venemaa sissetung Ukrainasse on laastanud sadu haiglaid ja teisi meditsiiniasutusi. Näiteks on arstid jäänud ilma vähiravimitest ja neil ei ole võimalik teha lõikusi, märkis ta.

Suurbritannias peetud heategevusüritusel videopöördumise teinud president ütles, et Ida- ja Lõuna-Ukraina paljudes kohtades on puudus isegi kõige tavalisematest antibiootikumidest.

"Kui arvestada üksnes meditsiinilist infrastruktruuri, siis tänase seisuga on Vene väed hävitanud või kahjustanud ligikaudu 400 tervishoiuasutust: haiglaid, sünnitusmaju, polikliinikuid," rääkis Zelenski.

President märkis ka, et neljapäeval jätkus ÜRO ja Punase Risti abiga sadamalinnast Mariupolist tsiviilelanike evakueerimine, kuid ta ei täpsustanud, kui palju inimesi minema pääses. Zelenski ütles, et Vene väed ründavad endiselt Azovstali tehast, kus on sõjaväelaste kõrval varjul veel tsiviilisikuid, nende seas väga palju lapsi.

ÜRO ja Punane Rist on aidanud Mariupolist ära 500 tsiviilelanikku

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles neljapäeval, et käimas on kolmas operatsioon tsiviilelanike evakueerimiseks Azovstali terasetehasest. ÜRO julgeolekunõukogus toimunud briifil keeldus ta täpsustamast, kuidas see toimuma hakkab, et vältida plaani ebaõnnestumist.

ÜRO ja Punane Rist aitasid eelmisel nädalal piirkonnast põgeneda ligi 500 tsiviilisikul.

"Ma loodan, et kooskõlastused Moskva ja Kiievi vahel jätkuvad ja on võimalik tekitada veelgi humanitaarpause, mille käigus saavad tsiviilelanikud ohutult lahingupiirkonnast lahkuda ning abi need, kes seda hädasti vajavad," rääkis Guterres nõukogule. "Peame endiselt tegema kõik, mis meie võimuses, et päästa inimesed sellest põrgust."

Guterres hoiatas ka, et Ukrainas toimuv sõda avaldab arengumaadele veelgi rohkem survet. Ta ütles julgeolekunõukogule, et on valmis kaasa aitama kõnelustele, mis lubaks sõjast hoolimata maailmaturgudele tagasi Ukraina põllumajandustoodangu ning Venemaa ja Valgevene toidu- ja väetisetoodangu.

Allikad: USA luure aitas uputada sõjalaeva Moskva

Selles, et Ukraina tiibraketid tabasid aprillis edukalt Vene sõjaväe lipulaeva Moskva, oli oma osa USA luurel, kirjutab CNN.

Nimelt, kui Ukraina väed nägid Mustal merel Vene sõjalaeva, paluti ameeriklastelt kinnitust, et tegu on tõepoolest Moskvaga, ütlesid CNN-ile asjaga kursis olevad allikad. USA vastas, et nii on ja andis laeva täpsed koordinaadid.

Siiski pole selge, kas USA teadis, et Ukraina kavatseb laeva rünnata ning selle otsuse tegemisega ei olnud ameeriklased seotud, rõhutasid allikad. Ukrainaga jagatakse mereluure infot, et aidata neil kaitsta end Vene laevadelt tulevate rünnakute eest, lisasid nad.

Ristleja Moskva uppus kahe raketitabamuse järel 14. aprillil ning tegu oli suurima Vene sõjalaeva uppumisega pärast teist maailmasõda.

USA on mitu kuud jaganud Ukrainaga luureinfot Vene vägede liikumise kohta Ukrainas ning kuulanud pealt sõjaväe plaane.

Allikate teatel on aga infojagamisel selged piirid. Näiteks ei anta informatsiooni võimalike sihtmärkide kohta Venemaa pinnal. Samuti ei jagata infot, kus liiguvad teatud Vene sõjaülemad, ütles neljapäeval Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

"Ukraina kombineerib ise meilt ja teistelt partneritelt saadud informatsiooni enda kogutud luureinfoga. Seejärel teevad nad vastavaid otsuseid ja tegutsevad iseseisvalt," lisas Kirby.