Maarjamäel mälestati sõjas langenuid

Sündmusel osalesid ka Ukraina kogukonna esindajad Eestis. Nii justiitsminister Maris Lauri kui ka Ukraina suursaadiku Marjana Betsa sõnul viitab Ukrainas toimuv sellele, et teisest maailmasõjast ei ole piisavalt õpitud.

"Me mälestame neid inimesi, kes on teise maailmasõja ohvrid. Need on need inimesed, kes sõdisid ükskõik kummal poolel. Need on lapsed, need on naised, kodus peredega olnud inimesed, kellest käis sõda üle, hävisid kodud, kes said pommirünnakutes surma. Kõik sõjaohvrid," lausus Lauri.

Lauri sõnul on eestlastel komme mälestada teises maailmasõjas hukkunuid 8. mail. "Meie kaasmaalastest väga paljud mälestavad hukkunuid 9. mail, aga see ei ole aeg meeleavaldusteks, see ei ole aeg selleks, et käia ringi ja rääkida seda, et sõda on midagi väga toredat. Ei ole," ütles ta.

Sündmusel osalenud Ukraina suursaadik Marjana Betsa ütles, et Ukraina kogukond ei tulnud Maarjamäele ainult Eesti korraldatud tseremooniale, vaid asetas lilled ka Ukraina kogukonna nimel.

"Samuti selleks, et austust avaldada kõigile neile ukrainlastele, kes surevad praegu ja kes surid nende 74 Vene agressiooni päeva jooksul," lausus Betsa.