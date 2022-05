Kultuurisektor riigilt soovitud tuge lisaeelarvega ei saa

21 kultuurivaldkonna juhti saatsid 31. märtsil valitsusele kirja, kus küsisid sektorile riigipoolset kompensatsiooni üheksa kuu pikkusele perioodile juulist 2021 kuni märtsini 2022.

"Käibelangus sel perioodil on 66 967 197 eurot. Valdkonna vajadus kompensatsioonideks on 20 miljonit eurot, ülejäänu jääb sektori õlgadele," kirjutasid pöördujad.

Kultuurijuhid märgivad, et praeguseks on jõutud olukorda, kus ettevõtete reservid on lõppenud, kuid olukorra normaliseerumise asemel oleme sisenenud uude kriisi.

"Akumuleerunud kahjud on muutnud edasi tegutsemise paljudele kultuuriettevõtetele võimatuks ja seda eriti erasektoris. Sellistest kahjudest ei ole

kultuurisektor võimeline iseseisvalt ja ilma riigi kompensatsioonideta taastuma ning rahvusvahelisest sõjaolukorrast tingitud olukorda toetama."

Kultuuriminister Tiit Terik vastas, et valitsus on lisaeelarve kinnitanud ja et see keskendub eelkõige Eesti sõjalise julgeoleku tugevdamisele, siseturvalisuse arendamisele ja kõige haavatavamate ühiskonna liikmete toetamisele keerulises kriiside olukorras.

"Lisaks sellele on Riigikogule esitatud lisaeelarve fookuses kultuuriministeeriumi korraldatavad kohanemisprogrammid ning täiendav keeleõpe Eestisse jõudnud sõjapõgenikele, et lihtsustada nende elu Eestis. Kahjuks muud teemad, nagu pöördumises tõstatatud kultuurivaldkonna toetamine 2021. aasta kriisi mõjudega toimetulemiseks, selle lisaeelarve tegemisel fookusesse ei mahtunud," vastas kultuuriminister.

Ta avaldas lootust, et ehk on osadele kultuurikorraldajatele abiks ministeeriumis äsja lõppenud kaks kriisiabi taotlusvooru, mille tulemused selguvad hiljemalt maikuu keskpaigaks.

Valitsusele saadetud pöördumisele kirjutasid alla Aivar Sirelpuu (Tallinna Kontserdimaja AS / Alexela Kontserdimaja), Andri Maimets (Eesti Kontsert), Anne Erm (festivalid Jazzkaar ja Jõulujazz), Anton Pärn (Muuseuminõukogu), Anu Rannu (Eesti Pärimusmuusika Keskus), Ave Tölpt (Music Estonia), Edith Sepp (Eesti Filmi Instituut), Eva Saar (festivalid Jazzkaar ja Jõulujazz), Helen Sildna (Tallinn Music Week ja Station Narva festivalid), Ingrid Stroom (Live Music Estonia), Kadi-Ell Tähiste (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja Kai kunstikeskus), Kaupo Liiv (VLG Filmid OÜ), Kertu Orro (Eesti Kontsert), Kristiina Alliksaar (Eesti Etendusasutuste Liit ja Teater Vanemuine), Kristjan Hallik (SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester), Kristjan Kongo (Forum Cinemas), Mart Eensalu (Live Nation Estonia), Mikk Granström (Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival), Peeter Jalakas (Von Krahl), Sirje Helme (SA Eesti Kunstimuuseum), Tiina Lokk-Tramberg (Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival).