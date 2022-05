Helsingin Sanomat: Suurem osa soomlastest toetab Ukraina ühinemist EL-iga

Küsitluse kohaselt võtaks 59 protsenti soomlastest Ukraina Euroopa Liidu liikmeks. Ainult 13 protsenti vastanuist ei pea Ukrainat Euroopa Liitu sobivaks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas Ukraina liitumisavalduse 28. veebruaril, vaid neli päeva pärast sõja algust. 2016. aastal toetas Ukraina võtmist Euroopa Liitu vaid 22 protsenti soomlastest.

EVA küsitlusest selgub ka, et Venemaa sissetung Ukrainasse on muutnud soomlaste suhtumist Euroopa Liitu positiivsemaks. Küsitluse kohaselt pooldab praegu Soome Euroopa Liidu liikmesust 66 protsenti soomlastest, vastu on Soome elanikest 15 protsenti.

Küsitluse kohaselt soovivad soomlased Euroopa Liidult suuremat ühtsust välis- ja julgeolekupoliitikas. Suurem osa vastanuist peab samal ajal vajalikuks ka Soome liitumist NATO-ga.