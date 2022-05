Putini 9. mai kõne: NATO ohustab Venemaad, õigustas sõda Ukrainas

Venemaa president Vladimir Putin väitis esmaspäeval 9. mai sõjaväeparaadi kõnes Moskvas Punasel väljakul, et Venemaa sissetung Ukrainasse oli vajalik, sest lääneriigid ohustavad Venemaa territooriumit.

Venemaa tähistas esmaspäeval suure isamaasõja lõpu aastapäeva ning tavakohase, kuid seekord uute sõnumite pärast oodatud kõne pidas ka Putin.

"Kiievis öeldi, et nad võivad saada tuumarelvi ja NATO hakkas uurima meie lähedal asuvaid territooriume. Sellest sai ilmselge oht meie riigile ja piiridele. Kõik viitas sellele, et meil on vaja võidelda," ütles Putin.

Putini sõnul ärgitas Venemaa Euroopat leidma "õiglast kompromissi", et lahendada Moskva ja lääneriikide omavahelised pinged.

Putin väitis oma kõnes, et Venemaa sõdurid võitlevad Ukrainas praegu Venemaa julgeoleku eest.

"Te võitlete oma kodumaa, selle tuleviku eest," teatas Putin.

Putin kordas oma kõnes vana juttu, et "sõjaline erioperatsioon" ehk sõda Ukrainas oli vajalik ning see oli ennetav samm. "See oli sõltumatu, tugeva ja suveräänse riigi õige otsus," väitis Putin.