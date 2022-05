Hiina kompartei karmistas Pekingis ja Shanghais koroonapiiranguid

Hiina kommunistlik partei karmistas esmaspäeval kahes riigi suurimas linnas Pekingis ja Shanghais koroonapiiranguid. Linnaelanikud on üha vihasemad ja nõuavad, et võimud loobuksid karmist piirangute poliitikast.

"Shanghai võimud käivitasid uue programmi, et peatada viiruse levik väljaspool karantiinitsoone. Kompartei tahab viiruse leviku peatada mai lõpuks," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Nädalavahetusel said vähemalt nelja linnaosa elanikud teadaande, et nad ei tohi enam kodust lahkuda ega vastu võtta ka saadetisi. Tänavatel tegutsevad kompartei aktivistid, kes kontrollivad, et inimesed läheksid koju, vahendas Reuters.

Võimud nõuavad, et inimesed annaksid üle oma kodude võtmed ja laseksid ametnikel kontrollida nende eluruume. Ida-Hiina ülikooli õigusteaduse professor Tong Zhiwei kirjutas, et sellised nõudmised on ebaseaduslikud.

"Shanghai peaks olema kogu riigile eeskujuks, kuidas lõpetada pandeemia teaduslikul ja seaduslikul viisil. Selliseid karme meetmeid tuleks rakendada ainult erakorralise seisukorra ajal," kirjutas Tong.

Sarnase kirja saatis võimudele ka Hiina ühe suurima advokaadibüroo advokaat Liu Dali. Mõlema kirja koopiad on nüüd Hiina internetist kustutatud.

Kompartei karmistab piiranguid ka Pekingis. Inimesed muretsevad, et igapäevased toiduvarud saavad otsa. Kohalikud elanikud muretsevad, et ei saa enam tööle minna.

"Täna on esimene tööpäev ja nüüd ma ei saa välja minna," kurtis kohalik Pekingi elanik.