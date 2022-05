Marti Kuusiku õigeksmõistmine jõustus

Riigikohus võtab kaebuse arutusele ainult siis, kui asja lahendamisel esimeses ja teises kohtuastmes tekkis olulisi õiguslikke probleeme või see on vajalik kohtupraktika ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks. Praegusel juhul riigikohtu hinnangul neid aluseid ei esinenud.

Tartu ringkonnakohus jättis tänavu veebruaris muutmata Viru maakohtu otsuse, millega mõisteti õigeks kehalises väärkohtlemises süüdistatud Marti Kuusik. Kohtule esitatud tõendite alusel ei olnud võimalik tõestada, et Kuusik kuriteo toime pani, teatas ringkonnakohus toona.

Kuusikut süüdistati oma endisele abikaasale tervisekahjustuse tekitamises. Viru maakohus mõistis 2021. aasta 28. mail Kuusiku talle esitatud süüdistuses õigeks. Maakohtu otsusele esitas apellatsiooni prokuratuur.

Apellatsioonmenetluses ei olnud vaidlust selle üle, et kannatanule oli tekitatud kehavigastus. Keskseks vaidlusküsimuseks oli, kas olemasolevate tõendite alusel on võimalik tuvastada, et selle vigastuse tekitas kannatanule Kuusik.

Kohus selgitas, et Kuusikut süüstavateks tõenditeks on kriminaalasjas vaid ütlused tunnistajatelt, kes ise väidetavaid tegusid vahetult näinud polnud. "Tugineda saaks vaid kuuldustele, mida on edasi andnud tunnistajad, kes ei ole ise sündmust pealt näinud ning teavad asjast vaid kannatanu hilisema jutu järgi," tõi kohus välja.

"Kohus ei kahtle selles, et tunnistajad on rääkinud kohtus tõtt selle kohta, mida rääkis neile kannatanu. Kuid vaatamata sellele ei ole nende ütluste alusel võimalik tuvastada, et kehavigastuse tekitas Kuusik, kuna see oleks vastuolus seaduses sätestatud põhimõttega," selgitas kohus.

Enda süüd Kuusik ise ei tunnistanud ning ka kannatanu ei heitnud talle ette lähisuhtevägivalda. Kannatanu ütlusi ei pidanud sarnaselt maakohtu ja prokuratuuriga usaldusväärseteks ka ringkonnakohus. Seda ennekõike põhjusel, et need ei kattu eksperdi arvamusega kehavigastuse tekitamise osas ning kannatanu on erinevatele tunnistajatele esitanud erineva versiooni toimunust: lähimatele sõbrannadele on ta tunnistanud, et Marti Kuusik lõi teda, teistele aga, et sai vigastuse kukkumisel.