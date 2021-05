President vabandas Kuusiku ees

"Ülemöödunud kevadel lahkusin riigikogu saalist ajal, mil Marti Kuusik andis ametivande ministriametisse asumiseks. Süüdistused, mis toona avalikuks said, olid nii tõsised, et ma ei saanud käituda teisiti. Nii ränkade kahtlustuste alla langenud inimesel ei ole võimalik edukalt kanda ministrivastutust. Juba toona ütlesin, et kui süüdistused tõendamist ei leia, vabandan Marti Kuusiku ees. Täna on Viru maakohus teinud oma otsuse, milles ütleb, et süü ei ole leidnud tõendamist. Vabandan Marti Kuusiku ees."

Viru maakohus mõistis endise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku perevägivalla süüasjas õigeks. Prokurör Sirje Merilo kaebab otsuse edasi.

Kui 29. aprillil 2019 andis ametivande Jüri Ratase valitsus ja järg jõudis EKRE-sse kuuluva IT- ja väliskaubanduse ministri Marti Kuusiku kätte, tõusis president Kersti Kaljulaid püsti ja lahkus loožist. Kui järgmine minister, Urmas Reinsalu tuli ametivannet andma, oli president loožis tagasi ja Reinsalu ei pidanud kummardama tühjale toolile.

Kaljulaid põhjendas oma sammu Eesti Ekspressis ilmunud artiklis esitatud kahtlusega, milles toimetusele teadaolevatele allikatele tuginedes väideti, et Kuusik on olnud aastaid oma eksabikaasa suhtes füüsiliselt ja psüühiliselt vägivaldne.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles siis, et kuigi tegu on kahtlustega, pidas president võimatuks saalis viibida ajal, mil ametivande andis lähisuhtevägivallas kahtlustatav Kuusik. "Kui need kahtlused ei osutu tõeks, siis on Kaljulaid esimene, kes Kuusiku ees vabandab," sõnas Linnamäe.