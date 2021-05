Kohus mõistis Marti Kuusiku perevägivalla süüasjas õigeks

Kohtupidamine toimus kinniste uste taga, mistõttu istungitel toimuva kohta avalikkusele teavet ei antud.

BNS-i andmetel taotles prokurör Sirje Merilo märtsis toimunud kohtuvaidluses Kuusiku süüdimõistmist kehalise väärkohtlemise süüdistuses ning talle tingimisi vangistuse mõistmist.

Kuusiku kaitsjad Küllike Namm ja Kristiina Lee taotlesid Kuusiku õigeksmõistmist kogu süüdistuse ulatuses.

Kuusik end süüdi ei tunnistanud, samuti on vägivalda eitanud kannatanuks tunnistatud tema endine elukaaslane Karin Kuusik.

Kuusiku suhtes alustati kriminaalmenetlust 2019. aasta 29. aprillil tema kohta meedias esitatud väidetava koduvägivalla kahtluse uurimiseks.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kuusik lahkus seepeale ametist, jõudes minister olla kaks päeva.

Kuusik kinnitas, et tema vastu meedias esitatud süüdistused on laim. Tagasiastumist põhjendas Kuusik sellega, et soovib tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning keskenduda kriminaalasjas enda kaitsmisele ja oma hea nime taastamisele.