Ida-Virumaale on plaanis rajada aherainet väärindav tehas

Alutaguse ja Jõhvi valla piiril asuvas Rausvere külas müüakse praegu aherainemägedest pärit paekivist tehtud killustikku. Plaanide järgi kahe aasta pärast kerkivas piloottehases hakatakse uurima, kuidas kaltsiumkarbonaati senisest rohkem väärindada.

"Tegu pole ainult teadusliku katsetusbaasiga. Me tahame sellises koguses toodet siit kätte saada, et seda oleks võimalik ka müüa, et see asi oleks äriliselt toimiv," ütles Corestone'i projektijuht Mihkel Laan.

Kuna tehases kasutatakse sajandi alguses suletud Ahtme põlevkivikaevandusest kõrvalsaadusena maa peale toodud paekivi, siis loodavad arendajad osa saada Ida-Virumaale rohepöördeks antavast toetusest.

"Õiglase ülemineku fond peaks olema see fond, mis on suunatud Corestone'i tüüpi ettevõtetele, mis taaskasutavad olemasolevat materjali, loovad kohapeal töökohti, mis on kõrgema lisandväärtusega, ja aitavad seda rohepööret praktikas ellu viia," lausus Laan.

Alutaguse vallavalitsuse seisukohast on esimeses etapis 30 töökohta andval ettevõtmisel jumet.

"Territoorium, kuhu nad tehast kavandavad, on vastavuses meie üldplaneeringuga ehk see on tootmismaa ja praegu on seal aherainemägi. Mis puudutab lähedal asuvaid inimesi, siis lähim talu on umbes poole kilomeetri kaugusel ja vahel on metsafront. See oli ka meie tingimus-soovitus, et seda metsafronti nad mingil juhul ära ei võtaks, ja õnneks on see mets ka nende territooriumil," lausus Alutaguse vallavavanem Tauno Võhmar.

Rausvere katsetehase arendajad soovisid hiljuti samasse piirkonda teha keemiatehast. Kuna kogukond oli sellele vastu, siis arendajate kinnitusel keemiaettevõtte rajamine enam päevakorras ei ole.