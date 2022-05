Vene küberrünnak lõi rivist välja Viasati satelliitvõrgu

Veebruari lõpus toimunud virtuaalrünnak Viasati VSAT.O KA-SAT võrgu vastu jäi täpselt samasse aega, kui Vene väed tungisid Ukrainasse. USA välisminister Antony Blinken ütles, et küberrünnaku eesmärk oli häirida Ukraina vägede juhtimist sissetungi ajal ning selle mõju ulatus ka teistesse Euroopa riikidesse.

Viasati võrgu katkestus on siiani kõige nähtavam küberrünnak, mis on toimunud pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Osaliselt seetõttu, et häkkimisel olid otsesed tagajärjed satelliit-interneti kasutajatele kogu Euroopas ja halvatud modemid tuli paljudel juhtudel välja vahetada.

"Kui need modemid jäid võrguühenduseta, siis see ei olnud sama mis nende seinast väljatõmbamine, uuesti vooluvõrku ühendamine ja taaskäivitamine," selgitas USA riikliku julgeolekuagentuuri küberturvalisuse juht Rob Joyce teisipäeval Reutersile. "Nad olid täielikult maas ja need tuli tehasesse tagasi saata."

Häkkimise täpseid tagajärgi pole avalikustatud, kuid Reutersi käsutuses olnud materjalidest selgub, et KA-SAT pakkus internetiühendust Ukraina sõjaväele ja politseiüksustele. Ukraina küberjulgeolekuametnik Viktor Žora ütles märtsis, et rünnak põhjustas sõja alguses tohutu sidekatkestuse.

Viasat ütles avalduses, et tunnustab riikide värsket teadannet ja jätkab rünnaku uurimiseks koostööd valitsusametnikega.