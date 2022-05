Kapo uurib Kingo kuluhüvitisi

Kaitsepolitsei (kapo) on alustanud uurimist, kas riigikogu liige Kert Kingo (EKRE) on kuluhüvitiste kasutamises pannud toime kuriteo.

Uurimise alustamist kinnitas Postimehele ka kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokuratuur.

Aprillis ilmusid kahtlused, et Kingo on kuluhüvitiste arvelt tasunud kolmandate isikute kohtukulusid ning Kingo juhtumiga tegelenud riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon pöördus politseisse.

Juhtum paneb vastuolulisse seisu Kingo positsiooni riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni (rahvasuus tundu ka kapo komisjoni nime all) aseesimehena, kuna tekkinud on olukord, kus kapo ühelt poolt uurib, kas Kingo on pannud toime kuriteo, ja teisalt teeb ​Kingo (kui kapo komisjoni asejuht) asutuse üle järelevalvet.

Postimees küsis ka Kingolt, et kui kapo alustab tema kuluhüvitisi puudutavat uurimist, kas ta taandab end siis komisjoni asejuhi kohalt ja lahkub komisjonist, ent selgesõnalist vastust ei saanud.