Al Jazeera ajakirjanik sai Läänekaldal Iisraeli reidi ajal surma

Al Jazeera väidab, et Iisraeli väed tulistasid Shireeni "sihilikult ja külmavereliselt". Bennettil on aga sündmustest teine arusaamine.

"Meie informatsiooni kohaselt näib tõenäoline, et ajakirjaniku õnnetu surma põhjustasid relvastatud palestiinlased, kes tulistasid valimatult," ütles Bennett.

Iisraeli armee kinnitas, et tegi kolmapäeva varahommikul operatsiooni Jenini põgenikelaagris, mis on Palestiina relvarühmituste tugipunkt Läänekalda põhjaosas. Iisraeli armee eitab, et ründas ajakirjanikke.

"Selle sündmuse kohta käib uurimine. Pakkusime ja tahame palestiinlastega korraldada ühise uurimise," ütles Iisraeli sõjaväeametnik.

Sündmuskohal viibinud uudisteagentuuri AFP fotograaf ütles, et Shireen kandis tulistamise ajal pressisildiga jopet.

Viimaste nädalate jooksul on Iisrael suurendanud oma sõjalisi operatsioone Jeninis.

Palestiina omavalitsus nimetas Shireeni tapmist hukkamiseks, kus Iisrael püüab varjata tõde Jordani Läänekalda okupeerimise kohta. Gazat kontrolliv islamirühmitus Hamas nimetas juhtunut ettekavatsetud mõrvaks.