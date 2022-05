ERR Rootsis: NATO-ga liitumine kaitseväe jaoks palju ei muuda

Haubitsalasud Lõuna-Rootsi harjutusväljal on eriline sündmus ja suurtükivägi üks neist väeliikidest, mida Rootsi kaitsevägi on tugevdama asunud.

"On selge, et me suurendame oma armee kahe mehhaniseeritud brigaadi pealt neljale lähemate aastate jooksul. Rootsi armee peamine fookus praegu on brigaadide moodustamine diviisi tasemel," rääkis Rootsi kaitseväe 2. brigaadi ülem kolonel Michael Carlen.

Rootsi armee praeguste tugevustena nimetab Carlen allveelaevu, lennuväge, Patriot õhutõrjesüsteeme ja tugevat mehhaniseeritud pataljonide traditsiooni.

Juhul kui poliitikud peaksid otsustama NATO-ga liitumise kasuks, siis Rootsi kaitseväe jaoks see keeruline ei ole.

"Me oleme NATO-ga koostööd teinud juba pikka aega ja meil on partnerlus. Me oleme käinud NATO juhitud missioonidel näiteks Afganistanis ja Kosovos, nii et ma tunnen, et me oleme juba NATO-le lähedased," sõnas Carlen.

Kevadine suurõppus on ühtlasi ajateenijate viimane õppus enne teenistuse lõppu. Ajateenistuse läbib praegu väike osa Rootsi noortest, ka nende hulk kasvab seoses kaitseväe suurendamise kavaga ja noorte leidmisega seni raskusi pole olnud.

"See on olnud tõesti tore. See pole kõige lõbusam asi, mida kogu aeg teha, aga see on andnud mulle palju kogemusi," ütles ajateenija Simon Hildhell, kes saab vormi varna riputada augustis.