Koos töötajatega osalevad suurõppusel Siil ka ettevõtjad

Paljudes asutustes ja ettevõtetes on teisipäevast töötajaid vähem, sest reserväelased on Siilil.

Coopist on õppusel üle 20 inimese. Probleeme töötajate arvu vähenemisega pole, ütles kommunikatsioonijuht Martin Miido "Aktuaalsele kaamerale", sest koroona ajal oli rohkem rahvast puudu. Coopi töötajatel säilib õppuste ajal ka palk.

"Põhjus, miks me säilitame inimeste palga selleks ajaks, kui nad viibiuvad õppusel, tuleb sellest, et me tahaksime, et ka meie oma inimestel kaitsetahe püsiks kõrgel see aeg, kui nad õppustel viibivad. Ei tahaks, et palk oleks see põhjus, miks nad otsivad põhjust mitte õppustel osaleda," selgitas Miido.

Seda, kas ja kui palju õppuse ajal palka edasi saab, otustab tööandja. Igale õppekogunemisele tulnud reservväelasele makstakse päevaraha.

"Päevaraha suurus sõltub sellest, mis ametikohal reservväelane parasjagu on. Sõduri ametikohal on päevaraha 37 eurot päevas, nooremallohvitseri kohal 40 ja ohvitseri ametikohal 50 eurot päevas. Sellest lähevad maksud maha," ütles pressikeskuse ülem kapten Taavi Karotamm.

Koos oma töötajatega tõmbasid vormi selga ka ettevõtjad. Reservohvitser Riho Pihelpuu juhib digilahendusi loovat ettevõtet ADM Interactive ning tema sõnul on võimalik tööd ettevõttes planeerida, sest õppused olid ammu teada.

"Siili ja Kevadtormi ja selliste pikkade õppustega pole üldse probleemi. On olemas ka kiired, mis on paaripäevase või päevase etteteatamisega. Seal on vaja natukene teha, aga kõikides ettevõtetes, kus vähegi võimalik suudetakse see asi niimoodi ümber planeerida, et keegi võtab üle töö," ütles leitnant Riho Pihelpuu.

Reservväelased ütlesid, et ootavad õppuselt nii uusi oskusi kui ka põnevust.

"Reservväelase eluga on niimoodi, et kui sul tagala on korras ehk kui sinu lähedased ja tööandja sind toetab ja saab aru, et kõik me peame ühel või teisel moel riigikaitsesse panustama, siis on õppusele lihtne tulla," rääkis Tartu Ülikooli kommunikatsioonispetsialist, leitnant Sander Mändoja.