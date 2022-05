Julgeolekuekspert: Mariupoli langemisel sõjas enam suurt tähendust pole

Milline tähendus on Mariupoli langemisel?

Sõjalises mõttes enam mingit väga suurt tähendust ei ole. See ei muuda sõja käiku tegelikult juba pikka aega.

Aga sümboolselt?

Sümboolselt, kahtlemata, eriti Vene pool kindlasti üritab sellest võtta maksimumi. Selles ei ole põhjust kahelda.

Millist rolli on Azovstali tehased kaitsjad täitnud selles sõjas? Üks asi on selle tehase hoidmine kontrolli all, mis võib-olla tõesti viimastel päevadel on olnud sümboolse tähtsusega, aga on ju tähendanud omakorda seda, et Venemaa on pidanud hoidma seal ikkagi arvestatavat väekontingenti.

Mariupolil on kahetsusväärselt olnud väga sügav sümboolne tähendus juba 2014. aastast peale. Tal on ka kindlasti mingisugune strateegiline tähendus nagu väga paljudel sellistel suurtel linnadel, tööstuskeskustel. Aga juba 2014. aastal üritas Venemaa Mariupoli linnast teha suurt sümboli tähendusega sihtmärki. See toona ebaõnnestus ja Aasovi pataljon, mis seal praegu ka võitleb, moodustati just selle Aasovi mere äärse linna vabastamiseks tookord. Sealtmaale on Aasov seda linna kaitsnud. Ja see on muutunud Venemaa jaoks natukene ebamugavaks kaasuseks.

Mis selle evakueerimisoperatsiooni võimalikuks tegi ja kui suur tõenäosus on, et Ukraina oma kangelased elusalt kätte saab?

Me saame seda võib-olla kunagi teada, mis täpselt oli see moment, mis need läbirääkimised niimoodi käivitas.

Teiseks ma tahaks rõhutada, et kuna see evakuatsioon ei ole lõppenud, ta on alles alanud ja me ei tea, kas ta lõpeb mõlema poole jaoks rahuldava tulemusega, vähemalt Ukraina poole jaoks rahuldava tulemusega. Mina ütleks niimoodi, et seni, kuni need kaitsjad ei ole jõudnud Ukraina kontrollitavale alale, me ei saa öelda, et see evakuatsioon on toimunud.

Selletõttu ma arvan, et praegu on see kõik väga spekulatiivne, et midagi siin hinnata, miks see kõik praegu juhtub. Aga ma usun, et see viis, kuidas seda praegu tehakse, võimaldab Venemaal väita, et nad alistasid selle tehase. Ja Ukraina tõenäoliselt lepib sellega ja võtab sellise n-ö visuaalse kaotuse vastu. Aga me teame, et see lugu ise on juba niivõrd suur ja need kaitsjad on tõesti oma ülesande täitnud. Nii et Ukrainal ei ole ka mõtet seda vastupanu seal kuidagi takka õhutada või jätkata, sest tõepoolest nende inimeste sõjalisel võitlusel enam mingisugust tähendust sellele sõjakäigule ei ole.