Stoicescu: Azovstali tähendus on palju suurem kui lihtsalt heroism

Vaprad võitlejad Ukrainas Mariupolis tegid võimalikuks selle, et venelastel ei õnnestunud mitmeid teisi alasid vallutada, nii et Azovstali tähendus on palju suurem kui lihtsalt heroism, ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.

Stoicescu sõnul on Azovstal ja Mariupol märgilised kohad, mis jäävad ajalukku. Sealsed võitlejad on teinud väga palju nii Ukraina kui ka maailma jaoks, olnud ülivaprad. Nüüd on Mariupol pea sajaprotsendiliselt venelaste käes, kuid teadur ei usu, et see lõplikult neile jääb.

See, et Harkivi piirkonnas on juba riigipiirini jõutud, on väga suur võit nii sõjaliselt kui psühholoogiliselt.

"Harkiv oli ju venelaste jaoks alguses number kaks sihtmärk peale Kiievi. /.../ See on selgelt lüüasaamine. Venemaa püüab nüüd end kindlustada okupeeritud aladel Donbassi piirkonnas, aga ka Zaporižžjas ja Hersonis, et kindlustada maasilda," lausus ta. "Vaprad võitlejad Mariupolis tegid selle võimalikuks, venelased pidid seal hoidma 20 000 [sõdurist koosnevaid] vägesid, mida nad oleksid muidu kasutanud näiteks Zaporižžja äravõtmiseks. Nii et Azovstali tähendus on palju suurem kui lihtsalt heroism."

Sõja lõpu kohta märkis Stoicescu, et kui rääkida rahust, siis peab mõistma, et relvade vaikimine veel rahu ei tähenda, sest see võib olla ka halb rahu, millele järgneb midagi palju hullemat.

"Praegu näemegi, et Lääne leeris on need, kes räägivad rahust, ja need, kes räägivad Ukraina võidust. Kes võidust räägivad, on need riigid, kes kõige innukamalt toetavad Ukrainat, sealhulgas enesekaitserelvadega. Rahust rääkijad on need, kes tahaksid kohe [sõja] ära lõpetada, võib-olla ka [Venemaa president Vladimir] Putini näo päästa, et mine tea, mida see hull veel teeb, kui ta peaks kaotama," rääkis ta.

Venemaa ise Stoicescu sõnul relvarahu pakkuma ei hakka, sest see oleks nõrkuse tunnus ja kaotuse tunnistamine. Samas on Venemaa retoorika kõvasti pehmenenud.

Tuumalöök oleks Venemaale liiga riskantne

Kui osa riike kardavad, mida teeb Venemaa siis, kui Ukraina sõja võidab, siis kaitseuuringute keskuse teadur ütles, et tegelikult ei peaks tuumalööki kartma, sest ka NATO-l on tuumarelvad olemas.

"See oleks enesehävituslik, kui nad kasutaksid tuumarelvi. Arvan, et praegu puudub selles suhtes igasugune indikatsioon. Neil ei ole midagi. Ei ole midagi ka Soome ja Rootsi vastu. Ta oleks tahtnud neid [NATO-sse astumisel] takistada, aga lõppkokkuvõttes tuleb välja, et meil tuleb kodus asjad korda teha. Nii NATO-s kui Euroopa Liidus on sellised riigid, ühelt poolt Türgi ja teiselt poolt Ungari, kes blokeerivad," selgitas ta.

Stoicescu hinnangul võiks Ungari survestamiseks, kui muu ei aita, piirata nende EL-i liikmesust või hääleõigust mõneks aastaks. Ukrainat peaks aga veelgi tõhusamate relvadega toetama, et mingeid muutusi tuua, sest sõjas peab toimuma veel midagi märgilist, ristleja Moskva uputamisest ei piisanud.

Ta lisas, et venelased terroriseerivad ülejäänud Ukrainat raketilöökidega ja see on kurnamissõda, et sundida Ukrainat ise rahu paluma. Kui leiduks mõni hea vahendaja, võiksid Venemaa ja Ukraina koos esitada teineteisele palve sõja lõpetamiseks, kuid see pole siiski lõpp - Vene väed peavad lahkuma.

"Venemaa suursaadik USA-s, endine asekaitseminister Anatoli Antonov rääkis suhteliselt avalikult USA meediale, et ameerklased püüavad nüüd nendega läbirääkimisi pidada, panna tingimused. Nad saavad aru, et mäng hakkab muutuma, Lääs juba ise esitab tingimusi: väed välja, sõjategevuse lõpetamine, kuid ka vabandamine sõja eest ja vabandamine tähendab ka reparatsioone," selgitas Stoicescu. "Ka vastutuse kandmist sõjakuritegude ja võib-olla ka genotsiidi eest. Nii et siin on, mille üle mõelda."