Tarnehäired räsivad üha rohkem Venemaa majandust

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangul kahaneb Venemaa majandus sel aastal vähemalt 8,5 protsenti, mis oleks suurim langus alates 1990. aastate algusest. Eelmisel nädalal avaldatud andmete kohaselt langes aprillis uute autode müük 78 protsenti. See on tarbijate meeleolu põhinäitaja, vahendas The Wall Street Journal.

Venemaal kiireneb inflatsioon ja paljud lääneriikide firmad on riigis oma äritegevuse lõpetanud. Siiski on poodide riiulitel veel kaupa ja tööpuudus on riigis väike. Sanktsioonide tõttu kahanevad aga ettevõtete laovarud. Venemaa firmadel on üha raskem osta välismaalt komponente.

Mootorrataste tootja IMZ-Ural sulges juba oma tehase. "Meid tabasid sanktsioonid. Me ei saanud midagi tuua sisse, ega midagi viia välja," ütles firma juht Ilja Khait.

Ural ekspordib 95 protsenti oma toodangust ja impordib 80 protsenti komponentidest. Nüüd kolib ettevõte oma tootmise ümber Kasahstani. "Loodame tootmise käivitada uuesti augustis. Praegu tundub Venemaale naasmine ebatõenäoline, kuid me peame kohanema," ütles Khait.

Moskva logistikafirma Major Cargo Service tippjuhi Mihhail Markini sõnul ei jõua sanktsioneeritud kaubad enam kohale, kuid muude toodete, nagu rõivaste tarned suurenevad, kuna rubla kurss on stabiliseerunud. Logistikafirmad otsivad nüüd ka uusi lahendusi

"Tarneteed on nüüd pikemad, kallimad. Kliendid soovivad saada rohkem üksikasju nende toodete teekonna kohta," ütles Malkin.

"Selle asemel, et kasutada veoautosid, mis ei saa siseneda Venemaale, laaditakse kaubad nüüd Itaalias või teistes Lõuna-Euroopa sadamates laevadele, siis viiakse kaup Türki ja laaditakse ümber Türgi laevadele, mis toimetavad lõpuks kauba Venemaale. Transpordikulud on kahekordistunud," ütles Malkin.

Malkini sõnul pöörduvad firmad üha rohkem Aasia riikide poole, Trans-Siberi raudtee on juba üle koormatud.