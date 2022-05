Eesti suursaadik USA-s: Bideni tegevust Ukraina kriisis hinnatakse üha paremini

Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk ütles, et ameeriklaste hinnangud USA presidendi Joe Bideni tegevusele Ukraina aitamisel on ajaga paranenud.

Prikk rääkis "Ringvaates", et ameeriklastele läheb sageli korda see, kui nad näevad ebaõiglust või seda, kuidas mingis olukorras nõrgemaks peetav hakkab edukalt vastu.

"See on tekitanud olukorra, et Ukrainas toimuv sõda, Venemaa jõhkrus teise riigi vastu on ikka väga nähtaval," ütles ta.

Lisaks sõja kajastamisele ajalehtedes on Priki sõnul näha ka palju kodanikuaktivismi Ukraina toetuseks. "Näiteks Venemaa saatkonna vastasmajad Washingtoni kesklinnas on üksmeelselt ennast ehtinud Ukraina värvidega."

Priki sõnul on USA parteid samuti üsna üksmeelselt Ukraina taga. "Toetus on erakordselt ühtne. Eriti viimaste aastate poliitilise lõhestatuse valguses on eri parteide erimeelsused selles küsimuses väga väikesed," kinnitas ta.

Hinnangud president Joe Bideni tegevusele sõja ajal on kasvanud.

"Bidenile antavad hinnangud selles küsimuses, kuidas ta on hakkama saanud Ukraina sõja ja kriisi lahendamisega, on viimaste kuude jooksul pigem paranenud. Seda samas taustal, kus üldiselt on Bideni ja tema administratsiooni heakskiidunumbrid ajalooliselt väga madalal tasemel. Üksikud presidendid, sealhulgas eelmine, on oma presidentuuri samas faasis sarnaste numbrite juures olnud. Ukrianale antavat tuge, Ukrainaga tehtavat tööd ja Venemaa vastu seismist, rahvusvahelise koalitsiooni ehitamist on ameeriklased pigem hinnanud," selgitas Prikk.