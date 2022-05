Herem: sõja hinda Venemaa jaoks tuleb tõsta

Brüsselis NATO peakorteris kohtusid neljapäeval liikmesriikide kaitsevägede juhid, et rääkida Ukraina sõjast ning Soome ja Rootsi allianssiga ühinemisest.

EL-i kaitsevägede juhatajad olid ühisel arvamusel, et tuleb teha kõik, et Ukrainat toetada.

"E-Li ja liikmesriikide roll on määrava tähtsusega. Peame tõstma sõja hinda Venemaa jaoks, nad rahvusvaheliselt isoleerima ning toetama igakülgselt Ukrainat, nii sõjalise abiga täna kui ka riigi ülesehitusega pikemas perspektiivis," ütles Herem.

"Lisaks peame leidma EL-i raames võimalusi ühiselt ja koordineeritult läheneda sõjatööstusele, et tagada kindel juurdepääs varustuse uuendamiseks koos aktsepteeritava hinnatasemega," lisas ta.

Kohtumisel andis NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Tod Wolters ülevaate ettevalmistustest Madridi tippkohtumiseks, mis toimub juuni lõpus.

Ettevalmistuste seas on ka allianssi idatiiva kindlustamise plaan, mida Wolters eelmisel nädalal riikidele tutvustas. Siis ütles peaminister Kaja Kallas, et dokumendi sisu pole Eestile sobilik.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi sõnul maksab idatiiva tugevdamine panustavatele riikidele miljardeid eurosid ning küsimus on selles, kas neil on selleks vajalik ressurss olemas.

"Mõned kired eelmisel nädalal kerkisid veidi enne seda, kui ametlik paber meile ülevaatamiseks oli üle antud. Selle paberi kohta võin mina öelda, et loomulikult me tahaksime võib-olla veelgi konkreetsemaid ettepanekuid meie julgeoleku parandamiseks, aga samas see dokument päris kindlasti ei keela ära või ei piira kuidagimoodi neid soove, mida me oleme esitanud. Nii et põhimõtteliselt liigume me ikkagi õiges suunas," selgitas Herem.