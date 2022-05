Ühistranspordi kasutamine on mitmel pikal liinil ületanud koroonaeelset taset

Ühistranspordi kasutamine on mitmel pikemal liinil jõudnud pandeemiaeelse taseme lähedale või seda ületanudki. Põhjuseks on piirangute leevenemise kõrval ka kütuse hinnatõus.

Kuigi ühistranspordi kasutamist on suurendanud koroonaviirusest tingitud piirangute leevenemine, siis oma mõju on ka ligi kahe euro juurde jäävatel rekordilistel kütusehindadel.

Võrreldes aasta algusega on näiteks Elroniga sõitjaid enam kui 40 protsendi võrra rohkem.

"Tõus on kõikidel liinidel, aga kui vaadata ajas natuke tagasi võrreldes pandeemiaeelse ajaga, siis me näeme, et just pikemad liinid – Tallinn - Tartu, Tallinn - Narva, Tallinn - Viljandi – on need, kus kasv on olnud suurem. Seal on meil sõitjaid juba rohkem kui oli enne pandeemiat. Seal on kümne protsendi kandis kasvud," selgitas Elroni müügijuht Ronnie Kongo.

Ka Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on lisaks tavapärasele kevadisele elavnemisele lisandunud 20 protsenti sõitjaid.

"Kokkuvõttes oli märtsis, aprillis reisijate arvu kasv 25 protsenti. Sellest viis protsenti on tavapärane sesoonsus, aga ülejäänud saab panna pandeemia hääbumise ja kütuse kiire hinnatõusu arvele. Kogu numbris on pandeemiaeelse aja ületamiseni ikka minna. 11-12 protsenti viimastel kevadkuudel jäi meil veel lahutama 2019. aasta samade kuude võrdlusega, aga osadel liinidel on see väga kiiresti toimunud. Näiteks Tartu - Pärnu, Tallinn - Pärnu – need on liinid, kus me oleme jõudnud pandeemiaeelsele tasemele. Tartu - Pärnu puhul on reiside arv pandeemiaeelsest ajast viis kuni kümme protsenti suuremaks kujunenud," rääkis Roos.

Asjaolule, et kütuse hinnatõus on suunanud osa inimesi rohkem ühistransporti kasutama, viitab ka vähenenud kütuse ostmine tanklatest. Eesti Õliühingu kinnitusel on sel kuul mootoribensiini ostmine vähenenud seitse kuni kümme protsenti. Sarnasesse vahemikku jäi tarbimise vähenemine tema sõnul ka eelnevatel kevadkuudel.

Ka mitu autoomanikku kinnitas, et on oma sõiduvahendi valikuid viimasel ajal muutnud.

"Ma olen rohkem hakanud rongiga sõitma. Kui mõeldagi, et Tartusse näiteks kuus kolm-neli korda käia on 50 eurot ja samas paagitäis kütust on umbes 120 eurot, siis vahe on täiesti märgatav," ütles Birgita.

"Mu mees juba praegu kasutab ühistransporti, aga mul veel ei ole võimalik. Aga mõtted on sellised," rääkis Anna.

Kuigi huvi ühistranspordi kasutamise vastu on tõusnud, siis rongide puudus ei võimalda Elronil liinimahtu suurendada. Lux Expressil on plaanis liinimahtu suurendada esialgu suvistes sihtkohtades.