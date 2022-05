Tšehhi ja Poola valmistuvad saatma täiendavat sõjalist abi Ukrainale

Tšehhi kaitseminister Jana Cernochova rääkis pühapäeval Tšehhi rahvusringhäälingule Praha kavatsusest saata peatselt Kiievile relvi 26 kuni 30 miljoni dollari väärtuses.

"Eluliselt oluline on, et relvaabi oleks püsiv," ütles kaitseminister, lisades, et tšehhid on saatnud alates 24. veebruarist enam kui 150 miljoni dollari väärtuses sõjalist abi Ukrainale. Minister ei täpsustanud, millist tüüpi abi ukrainlastele seekord antakse, kuid andis mõista, et abi hulgas on ka raskerelvastus.

Tšehhi meedia on teada andnud, et abipakett sisaldab nõukogude päritolu tanke T-72, jalaväe lahingumasinaid BMP-1 ja Tšehhoslovakkias toodetud Dana iseliikurhaubitsaid. Lisaks on spekuleeritud, et Ukrainasse saadetakse ka nõukogude päritolu lahingukopterid.

Poola on samal ajal valmis Ukrainale andma 18 AHS Krab iseliikursuurtükki, millest andis teada Poola avalik-õiguslik raadio pühapäeval. AHS Krab laskeulatus on kuni 40 kilomeetrit. Poola raadio on andnud ka teada, et poolakad on üle saja Ukraina suurtükiväelase juba välja õpetatud nende haubitsate peale.

Mitmed lääneriigid, eeskätt Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik, on andnud sõjalist abi Kiievile Ukraina võitluses Vene sissetungi vastu, samal ajal lahingud Ida-Ukrainas ägenevad.