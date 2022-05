Bussifirmad ei jaksa kütusehindade tõusu tõttu tasuta liine teenindada

Hansabussi, Sebe, Atko, M.K Reis-X ja Gobusi allkirjastatud pöördumise järgi on riigi tellimusel korraldatav bussiliiklus jõudnud kütusehindade kallinemise, ebapiisava rahastuse ja majadusolukorra muutumist mittearvestavate lepingute tõttu olukorda, kus senisel kursil jätkates seiskub sügisel bussiliiklus mitmete linnade ja valdade vahel.

Bussifirmade teatel tuleb selle vältimiseks probleemidele kohe lahendus leida.

Seejuures peatavad ettevõtted probleemile tähelepanu juhtimiseks 11. juunil Harjumaal ühel enda teenindataval bussiliinil liikluse.

Ettevõtted märgivad, et kui möödunud aasta mais maksis liiter diislikütust Eestis alla 1,2 euro, siis aastaga on see kasvanud 1,85 euroni. Paljude busside kütuseks oleva surugaasi hind on aastaga ligi kolmekordistunud tõustes 0,89 euro tasemelt 2,49 euroni.

Bussifirmad toovad välja, et kütusehinna tõus on tõstnud ka bussireisijate arvu, näiteks maakonnaliinidel reisis tänavu esimeses kvartalis 26 protsenti rohkem inimesi kui mullu samal ajal.

Ettevõtete teatel on riik aga bussifirmad unustanud ja ootab, et liine teenindataks sama raha eest, kui siis, mil kütuseliiter maksis 1,2 eurot.

"Piltlikult öeldes on bussiliinide teenindamiseks sõlmitud lepingud pannud vedajad seisu, kus kütusehindade tõusu tõttu jätkub Tallinn-Jõhvi bussiliinil riigi rahast üksnes Rakvereni. Rakverest Jõhvi sõitmiseks peab bussifirma aga ise peale maksma," kirjutavad bussifirmad pöördumises.

Bussifirmad esitasid kolm ettepanekut: hüvitada juba tellitud liiniveo kahjum, mis ulatub kolme miljoni euroni, arvutada veokilomeetri hind ümber iga kolme kuu järel ning laiendada avalike bussiliinide tulubaasi.

Ettevõtjate hinnangul on keerulistel aegadel oluline pakkuda tasuta või soodustingimustel teenust, kuid teenuse jätkamiseks tuleks küsida piletitulu neilt, kes seda maksta suudavad.