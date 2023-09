Tasuta vedude hüvitamine bussifirmadele võib minna sotsiaalkindlustusametile

Seaduse järgi on kommertsliinidel tasuta sõidu õigus eelkooliealistel lastel ja puuetega inimestel ning kui aastaid pidid bussifirmad neid vedama oma kulul, siis pärast Euroopa Kohtu aastatagust otsust hakkas riik neid sõite hüvitama. Kuna praegu kehtiv kord annab vedajatele võimaluse skeemitamiseks, siis nüüd on kaalumisel variant anda bussipiletite hüvitamine üle sotsiaalkindlustusametile.

Mullu septembris otsustas Euroopa Kohus, et Eesti riik on bussifirmadele teinud ülekohut, jättes eelkooliealiste laste ja puuetega inimeste sõidukulud nende kanda. Bussifirmad said tagantjärele riigilt kaks miljonit eurot hüvitist ning nüüd maksab riik kinni 50 protsenti põnnide ja puuetega inimeste sõidupiletist.

"Meie hüvitame pileti vastavalt nendepoolsele aruandlusele. Jah, mõningate bussifirmade näitel on see protsenti kõrge, mida statistiliselt mingi asi ei toeta. /.../ Vahe on kordades. Aga jällegi, /.../ meie usaldame oma vedajaid, me eeldame, et kõik ajavad oma äri ausalt," rääkis regionaalminister Madis Kallas.

"Kui mõni ettevõte on leidnud siit võimaluse, kuidas täiendavalt tulu teenida, siis kahjuks hetkel meil ei ole ka häid võimalusi isikustatud andmetele ligipääsuks," ütles ta.

Tpileti juhi Airika Aruksaare sõnul eelmüügikanalid skeemitamist ei võimalda.

"Skeemitamisvõimalus ehk see hall ala, millele minister viitab, on kõik see andmestik, mis toimub väljaspool eelmüügikanaleid. Ehk siis pardamüügid, vedaja enda mingid süsteemid, millele on ainukene ligipääs vedajal endal. Ja hiljem seal, tekitades aruandeid, kui vedaja siis väidab, kui palju ta pileteid müüs, ei ole võimalik transpordimetil seda mingi fikseeritud kontrollitud andmebaasi vastu võrrelda," rääkis Aruksaar.

Transpordiamet ja regionaalministeerium on kokku leppinud, et aktsepteeritav nullpiletiga sõitjate arv on on kuni viis protsenti. Bussifirmal Tulisilm küünib see kuni 25 protsendini ja kõige enam ostetakse nullpileteid bussijuhi käest.

Tüüpiline nullpileti ostja on Tulisilma juhi Kalev Tammemäe sõnul ema kahe lapsega ja sõidetakse lühikest maad. Hüvitise saamiseks esitatakse kassaaruanne.

"Seal on kirjas: müüs ühe pileti, kaheksa eurot, järgmine on nullpilet. Seal on kellaaeg ja kuupäev kõik ju fikseeritud," ütles Tammemäe. Ta möönis, et teoreetiliselt võib bussijuht ise numbreid süsteemi klõbistada, kui tahaks.

Regionaalministeeriumi hinnangul pole praegune hüvitamise kord jätkusuutlik ning tulevikus tuleks hakata bussipileteid tagantjärele hüvitama. Puuetega inimesed saaks sõiduraha tagasi sotsiaalkindlustusametilt, laste sõite võiks hüvitama hakata haridussüsteemi kaudu. Sotsiaalkindlustusameti kinnitusel said nad plaanitavast muudatusest teada "Aktuaalse kaamera" käest.