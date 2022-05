Transpordiamet: bussiliikluse katkestamine võib tuua rahatrahvi ja riigihangetelt kõrvaldamise

Transpordiamet teatas vastuseks liinide sulgemisega ähvardanud bussifirmadele, et selline tegevus tähendaks sõlmitud lepingu rikkumist, mis võib kaasa tuua rahatrahvi ja olla ka põhjus riigihangetelt kõrvaldamiseks.

"Bussiliikluse ühepoolne peatamine mõnel riigi poolt tellitud bussiliinil ei aita kuidagi kaasa konstruktiivsete lahenduste otsimisele, kuna kannatavad reisijad, kelle jaoks me töötame. Lisaks on selline tegevus ka sõlmitud lepingu rikkumine, mille korral on transpordiametil seadustest tulenev kohustus algatada järelevalvemenetlus koos kõigi sellest tulenevate järelmitega," teatas transpordiameti peadirektor Kaido Padar vastukirjas pöördujatele.

ERR-i täpsustavale küsimusele, mis need konkreetsed järelmid oleks, vastati transpordiametist, et "võimalik rahatrahv kuni 6400 eurot. Korduv rikkumine võib olla põhjus riigihangetelt kõrvaldamiseks".

Padar lisas, et iga päev kasutab maakondlikke bussiliine ligikaudu 25 000 inimest ning teenuse katkestamine tähendab, et kellelgi jääb mõni eluliselt oluline sõit tegemata. Seda ei ole võimalik heaks kiita.

Padar kirjutas veel, et transpordiamet on alates 24. veebruarist kaardistanud Venemaa poolt Ukrainas peetava sõjaga seotud riske ning korduvalt ka transpordiettevõtetega probleeme arutanud ja võimalikke lahendusi otsinud.

"Nende arutelude tulemusena otsustasimegi moodustada bussivedajatele ligi miljoni euro suuruse fondi, mis aitab järsu kütusehindade tõusuga toimetulekul. Fond on moodustatud 2022. aasta esimeseks poolaastaks ühekordse meetmena. Teisel poolaastal rakenduvad bussivedajatele lepingute järgsed indekseerimised, mis katavad ka kütusehinna tõusust tulenevaid kulusid," teatas Padar.

Viis bussifirmat pöördusid presidendi, peaministri ja valitsuse poole palvega muuta riigiga sõlmitud lepinguid, kuna kütusehindade kallinemine ei võimalda lepinguid praegustel tingimustel täita. Iga ettevõte peatab murekohtadele tähelepanu juhtimiseks 11. juunil ühel liinil liikluse.

Hansabussi, Sebe, Atko, M.K Reis-X ja Gobusi allkirjastatud pöördumise järgi on riigi tellimusel korraldatav bussiliiklus jõudnud kütusehindade kallinemise, ebapiisava rahastuse ja majadusolukorra muutumist mittearvestavate lepingute tõttu olukorda, kus senisel kursil jätkates seiskub sügisel bussiliiklus mitmete linnade ja valdade vahel.