Sõja 97.päev: Ukraina jätkab lahinguid idas, võtab alasid tagasi lõunas

Oluline 31. mail kell 23.00:

- Vene väed kontrollivad suurt osa Luhanski oblastis asuvast Severodonetskist, kuberneri sõnul 70 kuni 80 protsenti;

- Zelenski: Ukraina väed edukad Hersoni juures ja Harkivi oblastis;

- Vene väed pommitasid Slovjanski elurajoone;

- Vene väed liiguvad Luhanski oblastis aeglaselt edasi, kuid vägede massiline koondamine sellesse Ukraina ossa võib venelastele mujal kätte maksta, öeldakse Briti kaitseministeeriumi avaldatavas igapäevases ülevaates;

- Saksamaa annab lahingumasinaid Kreekale, Kreeka omakorda Ukrainale;

- Ukraina kohus tegi teise sõjakuritegusid puudutava otsuse, mõistes 11 ja pooleks aastaks vangi kaks Vene sõdurit, kes olid suurtükist tulistanud linnu Ukraina idaosas;

- Ukrainal on edu Hersoni oblastis;

- Prantsusmaa kutsus uurima oma ajakirjaniku surma asjaolusid, kes hukkus esmaspäeval Ukrainas Severodonetskis Vene üksustelt tabamuse saanud autos, millega plaaniti piirkonnast evakueerida tsiviilelanikke;

- Ukraina kaitsejõudude teisipäevaste andmete kohaselt kaotas Venemaa ööpäevaga umbes 150 sõjaväelast, üheksa tanki ja 20 jalaväe lahingumasinat. Suurimaid kaotusi kandis agressor Krõvõi Rihi ja Zaporižžja suundades.

Severodonetskist on suur osa Vene vägede käes

Venemaa väed kontrollivad Severodonetskist umbes poolt, teatas Severodonetski sõjaväe- ja tsiviiladministratsiooni juht Oleksandr Strjuk teisipäeva hommikul Ukraina riiklikule televisioonile.

Ta lisas, et kahjuks on tsiviilelanike evakueerimine võimatu, sest käivad tänavalahingud.

Vene vägede õhurünnak tabas teisipäeval Severodonetskis keemiatehast, teatas Luhanski kuberner Serhi Haidai. Tema sõnul tabasid Vene väed lämmastikhappe mahutit ning ta soovitas kohalikel elanikel püsida siseruumides.

Donbassi separatistide kõrge ohvitser Andrei Marotško väitis, et nad on suutnud piirkonnas ära lõigata Ukraina vägede peamise varustustee Bahmuti linnast. "Meie kontrolli all on pea kõik logistika, aga Ukraina väed proovivad ringiga varustada (Severodonetski lähedal asuva) Lõssõtšanski linnas asuvaid vägesid, liikudes metsade vahelt ja kruusateedel," lausus ta.

Ukraina kindralstaap teatas teisipäeva õhtul, et Severodonetsk on ränga pommitamise all, kuid "võitlus jätkub".

"Vaenlane üritab saavutada täielikku kontrolli Severodonetski üle ja ümber piirata Ukraina vägesid," märkis kindralstaap.

Kuberner Haidai sõnul oli teisipäeva õhtul suur osa Severodonetskist Vene vägede kontrolli all, kuid linna ega Ukraina vägesid pole veel ümber suudetud piirata.

Haidai ütles BBC-le, et 70 kuni 80 protsenti linnast on Vene vägede kontrolli all. "Naaberlinn Lõssõtšansk on täielikult Ukraina vägede kontrolli all," lisas ta.

Severodonetski rajooni juht Roman Vlasenko sõnul on kõik linna ümbruses asuvad külad langenud Vene vägede kätte.

Vlasenko ütles BBC-le, et Severodonetskis käivad praegu kõige raskemad lahingud ning et Venemaa on seal kõik mängu pannud. Vlasenko sõnul on Ukraina vägedel seal sõjamehi sama palju kui Venemaal, kuid Vene vägedel on rohkem suurtükke ja õhujõudu. See muudab Vene vägede rünnakute tõrjumise keeruliseks ja ei võimalda korraldada vasturünnakuid, lisas ta.

Probleemiks on ka tankitõrjerelvade puudumine, sest lääneriikide sõjaline abi on jäänud viibima, ütles Vlasenko.

Severodonetski langemine tähendaks, et ainsaks linnaks Luhanski oblastis, mis on Ukraina vägede käes, jääks Lõssõtšansk.

Zelenski: Ukraina väed edukad Hersoni juures ja Harkivi oblastis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeva õhtul, et Ukraina vägesid saatis mõningane edu Hersoni linna lähedal ning edasi on liigutud ka Harkivi oblastis.

"Meie kaitsjad näitavad üles suurt vaprust ja on olukorra peremehed rindel vaatamata tõsiasjale, et Vene vägedel on märkimisväärselt rohkem sõdureid ja relvi," lausus Zelenski.

Vene väed pommitasid Slovjanski elurajoone

Vene väed pommitasid alatult ööl vastu teisipäeva Donetski oblastis asuva Slovjanski linna elurajoone, ütles Donetski kuberner Pavlo Kõrõlenko.

"Kogu Donetski oblast on nüüd üks suur lahinguväli. Iga tsiviilisik, kes on veel oblastis, on nüüd Vene vägede jaoks sihtmärk. Iga seesugune pommitamine on meeldetuletus, et Donetski oblastis pole enam turvalist kohta. Evakueeruge! Evakueerimine päästab elusid!" kirjutas Kõrõlenko sotsiaalmeedias.

Ukraina presidendi kantselei ütles, et kolm inimest sai rünnakus surma ning kuus vigastada. Lisaks hävinesid koolimaja ning seitse kõrghoonet. Hukkunute ja vigastatute arvu veel täpsustatakse, lisas kantselei.

Ukraina loodab ÜRO abiga sadamatest toiduekspordiga jätkata

Ukraina võimud töötavad praegu selle nimel, et Venemaa poolt blokeeritud Ukraina sadamatest saaks laevadega turvaliselt toiduaineid eksportida, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

"Venemaa mängib maailmaga näljamänge, ühe käega blokeerides Ukraina toiduekspordi ja teise käega lükates süü Ukrainale. Ukraina töötab rahvusvahelise ÜRO juhitud operatsiooni kallal, kus liitlaste mereväed tagavad ohutu kaubatee," teatas Kuleba.

Russia plays hunger games with the world by blocking Ukrainian food exports with one hand and trying to shift the blame on Ukraine with the other. Ukraine is working on an international UN-led operation with navies of partners ensuring a safe trade route with no security risks. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 31, 2022

Paljud Lõuna-Ukraina linnad on täielikus infosulus

Mitmes Vene vägede käes olevas Lõuna-Ukraina linnas Hersoni ja Zaporižžja oblastis on okupandid korraldanud täieliku infosulu ning kohalikele elanikele jagatakse tundmatu Vene päritoluga teenusepakkuja SIM-kaarte, teatasid Ukraina ametnikud teisipäeval.

Okupeeritud Hersoni oblastis pole viimase pea ööpäeva jooksul olnud interneti- ega mobiiliühendust ning okupandid müüvad Vene SIM-kaarte, ütles Hersoni kuberner Hennadi Lahuta.

Lahuta sõnul levitavad okupandid avalikult infot, et infosulu taga on Ukraina, kuid see ei vasta tõele.

Vene riigile kuuluv uudisteagentuur RIA teatas teisipäeval, et Hersoni oblastist saab lähitulevikus osa Venemaast. Oblastis lasti esmaspäeval grivna kõrval maksevahendina käiku ka Vene rubla.

Eksiilis Melitopoli linnapea Ivan Fedorov teatas, et interneti- ja mobiiliühendust pole ka selles, Zaporižžja oblastis asuvas linnas ning elanikele pakutakse samuti tundmatu Vene teenusepakkuja SIM-kaarte.

Lahingud ja purustused Severodonetski lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Saksamaa annab sõjamasinad Kreekale, Kreeka Ukrainale

Saksamaa annab Kreekale Saksamaal toodetud jalaväe lahingumasinad, Kreeka annab seejärel Ukrainale nõukogudeaegsed lahingumasinad, ütles teisipäeval Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

Scholz ei täpsustanud, millised jalaväe lahingumasinad Saksamaa Kreekale annab ega seda, millised Kreeka Ukrainale.

"Kaitseministeeriumid töötavad välja detailid, et kiiresti kokkulepe jõustada," ütles Scholz.

Briti sõjaväeluure: Venemaa liigub Luhanskis aeglaselt edasi

Vene väed liiguvad Luhanski oblastis aeglaselt edasi, kuid vägede massiline koondamine sellesse Ukraina ossa võib venelastele mujal kätte maksta, öeldakse Briti kaitseministeeriumi avaldatavas igapäevases ülevaates.

"Edasiliikumine on olnud aeglane, kuid saavutatud edu on suudetud hoida. Piirkonda viivad teed on endiselt Ukraina üksuste kontrolli all," seisab teisipäevases lühiraportis.

Vene relvajõud on saavutanud suuremat edu kui varasemalt selles sõjas, tuues piirkonda massiliselt uusi vägesid ning tulistades seda suhteliselt väikest piirkonda intensiivselt, öeldakse Briti sõjaväeluure koostatud ülevaates. "See sunnib Venemaad arvestama riskidega mujal Ukrainas," lisas luure.

Ka Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai tunnistas, et Vene väed edenevad aeglaselt Severodonetski kesklinna suunas. Samas ei ole Ukraina üksused suures ohus, kuna saavad vajadusel üle jõe Lõssõtšanski linna taganeda lisas Haidai.

Ukraina õhurünnakuga hävitatud Vene liikursuurtükk, mille asukoht selgus Ukraina väitel Vene propagandafilmist. Autor/allikas: SCANPIX / Ukraina kaitseministeerium

Ukraina kohus mõistis sõjakuritegude eest vangi kaks Vene sõdurit

Ukraina kohus tegi teise sõjakuritegusid puudutava otsuse, mõistes 11 ja pooleks aastaks vangi kaks Vene sõdurit, kes olid tulistanud linnu Ukraina idaosas.

"Aleksandr Bobikini ja Aleksandr Ivanovi süü on täielikult tõestatud," ütles kohtunik Jevhen Bolõbok otsust välja kuulutades. Kohtualused olid ennast juba eelmisel nädalal süüdi tunnistanud.

Mõlemad nõustusid süüdistusega, mille kohaselt nad, olles suurtükiüksuse võitlejad, tulistasid Venemaalt Belgorodi oblastist Ukraina Harkivi oblastis asuvaid sihtmärke. Kahuritules hävis õppehoone Derbatši linnas, ükski inimene viga ei saanud.

Bobikin ja Ivanov, kes süüdistuse kohaselt teenisid liikursuurtüki juhi ning laskurina, võeti kinni, kui nad sisenesid Ukrainasse ja samal ajal jätkasid tulistamist.

Prokurör nõudis sõduritele 12-aastast vanglakaristust, samas kaitse palus neile leebemat karistust, viidates sellele, et sõdurid täitsid käsku ja kahetsesid oma tegu.

Separatistide liider tunnistas raskusi Severodonetskis

Vene väed on hõivanud umbes kolmandiku Luhanski oblasti suurimast seni veel Ukraina kontrolli all olevast linnast Severodonetskist, kuid pealetung edeneb aeglasemalt, kui loodetud, tunnistas Moskva toetatud separatistide liider.

"Võime öelda, et kolmandik Severodonetskist on juba meie käes," vahendas Vene uudisteagentuur TASS tunnustamata Luhanski rahvavabariigi liidri Leonid Pasetšniku sõnu teisipäeval. Pasetšnik rääkis, et linnas käivad lahingud, aga Vene väed ei liigu edasi nii kiiresti, nagu oli loodetud. "Me soovime säästa linna infrastruktuuri," märkis ta.

Ukraina sõdurid Lõssõtšanski äärelinnas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et kogu eluvajalik infrastruktuur on Vene vägede pealetungi tõttu Severodonetskis purustatud.

Venemaa võimudele lojaalse uudistekanali TASS teatel raskendab Vene vägede edasiliikumist see, et linnas ja selle ümbruses on mitu keemiatehast.

Biden: Ukraina sõda Venemaaga on osa laiemast võitlusest

USA president Joe Biden sidus Ameerika Ühendriikides esmaspäeval tähistatud sõjaveteranide mälestuspäeva Ukraina võitlusega Vene agressiooni vastu.

"Praegu, kui Venemaa vallandatud agressioon Ukrainas on taas kord suunatud vabaduse ja demokraatia lõpetamiseks naaberriigis, mille identiteedi ja kultuuri osa see on, siis näeme selgelt, mis on kaalul – vabadust ei saa kunagi tasuta ning demokraatia nõuab alati eestvõitlejaid," rääkis Biden Arlingtoni sõjaväekalmistul peetud kõnes.

Prantsusmaa kutsus uurima oma ajakirjaniku hukkumist Ukrainas

Prantsusmaa kutsus uurima oma ajakirjaniku surma asjaolusid, kes hukkus esmaspäeval Ukrainas Severodonetskis Vene üksustelt tabamuse saanud autos, millega plaaniti piirkonnast evakueerida tsiviilelanikke.

"Prantsusmaa nõuab võimalikult kiiret ja läbipaistvat uurimist selle draama asjaolude väljaselgitamiseks," ütles välisminister Catherine Colonna, kes viibis ka ise esmaspäeval Ukrainas.

Prantsuse telekanali BFM ajakirjanik Frederic Leclerc-Imhoff (32), kes esmaspäeval surma sai, oli oma teisel tööreisil Ukrainasse pärast Vene vägede sissetungi sinna.

Ukraina Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai teatas, et soomustatud sõiduk, milles Prantsuse ajakirjanik asus, sai pihta Vene vägede tulistatud šrapnelli kildudega. Plaanitud evakueerimine jäeti pärast rünnakut pooleli.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Leclerc-Imhoff oli 32. ajakirjanik, kes Venemaa algatatud sõjas surma on saanud. "Minu siiras kaastunne Frederici kolleegidele ja perekonnale," ütles Ukraina president oma öises telepöördumises.

Venemaa välisministeerium ei ole seni juhtunut kommenteerinud, kuid varem on Moskva alati eitanud tsiviilsihtmärkide ründamist Ukrainas.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 30 500 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1358 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 3302 (+20);

- lennukid 208 (+1);

- kopterid 174 (+0);

- suurtükisüsteemid 649 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 207 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 93 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 515 (+8);

- tiibraketid 120 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2275 (+11);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 48 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Krõvõi Rihi ja Zaporižžja suundades.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.