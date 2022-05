Võrklaev hoidus koalitsiooni lõppu kuulutamast

"Meie siiras soov on, et Keskerakond mõistab, et sellise suure mõjuga asja ei saa otsustada loetud päevadega ja selleks ei ole mingit vajadust. Ehk et Keskerakond võtab hoo maha, me saame arutada seda suvel ja sügisel, kuulata ära valdkonna spetsialistid ja päriselt aidata lapsi ja peresid," rääkis Võrklaev teisipäeval "Terevisioonis".

Küsimusele, mis saab siis, kui seda ei juhtu, vastas Võrklaev, et Reformierakond tegutseb samm-sammult.

"Eks me siis vaatame, läheme edasi step-by-step. Meie loodame, et koalitsioonipartner - kui ta tahab olla selles koalitsioonis – siis ta teeb meiega koostööd. Kuigi praegu astutud sammud näitavad, et ei taha, aga loodame, et Keskerakond soovib seda ja saame edasi minna," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees.

Samuti saates osalenud Keskerakonna liige, tervise- ja tööminister kinnitas, et Keskerakond soovib koalitsioonis jätkata.

Võrklaev rääkis, et ka Reformierakond soovib lastetoetuste ülevaatamist, kuid on valmis seda tegema eelarve raames. Tema sõnul peaksid kõik eelarvet puudutavad eelnõud liikuma koos eelarve menetlemisega koos ning Keskerakond ei oleks pidanud peretoetuste eelnõuga sellest ette tormama.

Võrklaeva sõnul on riigikogus selliseid eelnõusid, mis koalitsiooni lõhuks, esitatud kümneid, kuid neist püütakse tavaliselt alati omavaheliste konsultatsioonidega mööda minna.

Veel esmaspäeval, kui riigikogu lõpetas peretoetuste eelnõu esimese lugemise, mille Reformierakond soovis tagasi lükata, ütles Võrklaeva, et sisuliselt on Eestis nüüd vähemusvalitsus.