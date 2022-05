Võrklaev: sisuliselt on Eestis vähemusvalitsus

Riigikogu lõpetas peretoetuste eelnõu esimese lugemise ja koalitsiooni pinged on endiselt õhus. Reformierakond soovis eelnõu tagasi lükata, kuid see ettepanek läbi ei läinud. Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaeva sõnul on sisuliselt Eestis vähemusvalitsus.

Hääletusel kogus Reformierakonna ettepanek 32 poolt- ja 56 vastuhäält. See tähendab, et menetlus jätkub ning muudatusettepanekute tähtaeg on kolmapäev.

Pingelise olukorra kohta koalitsioonis ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev, et alates hetkest, kui Keskerakond otsustas koos opositsiooniga esitada peretoetuste eelnõu, lakkas tavapärane koostöö koalitsioonis. Võrklaev kordas, et Reformierakond on valmis lastetoetusi üle vaatama koos teiste oluliste teemadega ning selleks on vaja aega.

"Meie jätkame justkui koalitsioonis, kuigi need kaks sammu Keskerakonna poolt on näidanud, et eks see rohkem selline vähemusvalitsus Reformierakonna poolt on," nentis Võrklaev.

Võrklaeva sõnul on Reformierakonnas järgmised sammud peretoetuste eelnõuga läbi mõeldud.

"Arutame edasi ja siis astume oma järgmised sammud. Mis need on, neid me nüüd arutame ja eks lähipäevad annavad selgust selles osas," ütles ta.

Võrklaeva sõnul näitab see, et Keskerakond on asunud koos opositsiooniga eelnõu vastuvõtmisega kiirustama pigem soovi kõigutada valitsusliidu püsimist.

"Minu meelest see hääletus oli järjekordne tõestus – küsimus ei ole lastetoetuses ja laste ja perede heaolus. See küsimus on kuskil mujal – kus ja miks seda tehakse, meie ei tea," lausus ta.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid aga ütles, et Keskerakond ootab Reformierakonda peretoetuste eelnõu arutama.

"Viiest erakonnast neli on selle algatanud. Kõrge poliitiline kultuur oleks siis, kui kriisihetkel suudaksime kokku leppida. Aga hetkel on kahjuks näha, et Reformierakond seda ei soovi. Nemad ainukesena on rääkinud valitsuskriisist. Meie pole seda kordagi teinud. Me oleme öelnud, et tulge ja toetage lastetoetuste eelnõu ning lähme ja teeme edasi tööd," lausus Karilaid.

Opositsiooni kuuluva Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et temale jääb arusaamatuks, mis valitsuses toimub. Valitsuserakonnad kritiseerivad teineteist, kuid eelnõusid, mida on valitsus sidunud usaldusega, toetavad mõlemad üksmeelselt. Seederi sõnul ei peeta praegu ka läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks.

"Jah, ma võin öelda, et on suheldud erakonna juhtkonna tasemel, aga on räägitud üksikutest eelnõudest ja üldisest poliitilise olukorrast ja tegeldud probleemide käsitlemisega. Mingisuguseid konkreetseid läbirääkimisi või konkreetseid ettepanekuid ja pakkumisi, et alustame nii- või naasugustes formaadis niisuguste tingimustega läbirääkimisi või uue koalitsiooni moodustamist, seda ei ole," lausus Seeder.