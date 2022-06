Horvaatia võib uuest aastast liituda eurotsooniga

Euroopa Komisjoni kolmapäeval avaldatud hinnangu kohaselt saab Horvaatia õiguse võtta uuest aastast kasutusele euro, millega suureneks eurotsooni riikide arv kahekümneni. Lõplikku otsust on oodata juulis.

"Euroopa Komisjon otsustas kolmapäeval, et Horvaatia on valmis euro kasutuselevõtuks 1. jaanuaril 2023," teatas komisjoni pressiteenistus.

Komisjoni kolmapäeval avaldatud 2022. aasta lähenemisaruandes, milles on hinnatud Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Tšehhi ja Ungari edenemist euroalaga ühinemisel, leitakse, et Horvaatia vastab kõigile neljale nominaalsele lähenemiskriteeriumile ning tema õigusaktid on täielikult kooskõlas aluslepingu ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja nõuetega.

Horvaatia täidab hinnastabiilsuse kriteeriumit, riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumit, vahetuskursi kriteeriumit ning pikaajaliste intressimäärade kriteeriumit.

Pidades silmas Horvaatia maksebilansi arengut, toote-, töö- ja finantsturgude integratsiooni ning oma hinnangut, leiab Euroopa Komisjon, et Horvaatia vastab euro kasutuselevõtu tingimustele.

"Täna on Horvaatia teinud suure sammu meie ühisraha euro kasutuselevõtu suunas. Vähem kui kümme aastat pärast Euroopa Liiduga ühinemist on Horvaatia nüüd valmis 1. jaanuaril ühinema euroalaga. See muudab Horvaatia majanduse tugevamaks ning toob kasu ta kodanikele, ettevõtjatele ja kogu ühiskonnale," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pressiteate vahendusel.

Tema sõnul muudab euro kasutuselevõtt Horvaatias ka vääringu enda. "Kakskümmend aastat pärast esimeste pangatähtede kasutuselevõttu on eurost saanud üks kindlamaid vääringuid maailmas, mis on parandanud miljonite inimeste elatustaset kogu liidus. Euro on Euroopa tugevuse ja ühtsuse sümbol," tõdes von der Leyen.

Euroopa Komisjoni lähenemisaruanne on aluseks Euroopa Liidu Nõukogu otsusele selle kohta, kas liikmesriik vastab euroalaga liitumise tingimustele.

Lähenemisaruandeid antakse välja iga kahe aasta tagant või kui liikmesriik esitab konkreetse taotluse oma euroalaga liitumise valmiduse hindamiseks, nagu seda tegi Läti 2013. aastal.

Kõik liikmesriigid peale Taani on õiguslikult kohustatud euroalaga ühinema. Seetõttu ei hõlma aruanne Taanit, kes leppis Maastrichti lepingu sõlmimisel kokku loobumisklauslis.

Nõukogu teeb lõplikud otsused euro kasutuselevõtu kohta Horvaatias juuli esimesel poolel pärast arutelusid eurorühmas ja Euroopa Ülemkogus ning pärast seda, kui Euroopa Parlament ja Euroopa Keskpank on esitanud oma arvamused.