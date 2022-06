Taanlased toetasid ühinemist Euroopa Liidu kaitsepoliitikaga

Taani kodanikud andsid kolmapäeval peetud rahvahääletusel oma heakskiidu ühinemisele Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga, millest riik oli seni oma soovil kõrvale jäänud. Otsus on veel üheks näiteks muutustest Põhjamaade kaitsepoliitikas, mille vallandas Venemaa sõda Ukrainas.

Rahvahääletuse lõplike tulemuste kohaselt toetas 67 protsenti osalenutest loobumist erandist, millega Taani oli ainus Euroopa Liit, mis ei olnud ühinenud Euroopa Liidu ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga.

See on taanlaste suurim toetusavaldus referendumil Euroopa integratsiooni küsimustes.

Kolmapäevane rahvahääletus oli esimene kord, kui Taani valitsusel õnnestus saada kodanike toetus mõne Euroopa Liidult saadud erandist loobumiseks. Taanile anti 1993. aastal Maastrichti lepingu heakskiitmiseks korraldatud referendumi eel mitmeid erandeid, et tagada lepingule, millega Euroopa Ühendusest sai Euroopa Liit, taanlaste toetus.

"Me saatsime oma liitlastele NATO-s ja Euroopas signaali. Ja me saatsime selge signaali [Vene presidendile Vladimir] Putinile," ütles Taani peaminister Mette Frederiksen kolmapäeva hilisõhtul, kui rahvahääletuse tulemus oli selgunud. "Kui Putin ründab vaba ja sõltumatut riiki, kui Putin ohustab rahu ja stabiilsust, siis koondume me kõik tihedamalt kokku," lisas ta.

Lisaks taanlaste otsusele on Soome ja Rootsi, mis ainsana Põhjamaadest ei olnud NATO liikmed, pärast Venemaa agressiooni esitanud taotluse alliansiga liituda.