OPEC+ otsustas nafta tootmist üle ootuste palju suurendada

Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC+ otsustas neljapäeval, et suurendab juulis ja augustis nafta tootmist 648 000 barreli võrra päevas, mis on rohkem, kui analüütikud kohtumiselt ootasid.

Plaanitav Vene naftaembargo Euroopa Liidu poolt ja ülejäänud Venemaal kehtestatud sanktsioonid on nafta hinna maailmaturul tõstnud rekordkõrgele, mis on kasvatanud survet OPEC-i riikidele nafta tootmist suurendada.

Analüütikute ootus oli enne OPEC+ riikide kohtumist, et naftat lastakse juulis maailmaturule 432 000 barrelit päevas rohkem, kuid Reuters teatas, et kokku lepiti, et tootmist tõstetakse 648 000 barrelit päevas ja seda lisaks juulile ka augustis.

Euroopa Liidu ostetavast naftast tuli seni pea veerand Venemaalt. Sanktsioonide tulemusel on Venemaa naftatootmine kukkunud miljoni barreli võrra päevas.