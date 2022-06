Toornafta hind püsib paigal, OPEC+ lubas tootmist kasvatada

Pole selge kuivõrd OPEC+ otsus nafta tootmist suurendada suudab samal ajal ära katta Vene nafta turult tõrjumise ning Hiina suure energiavajaduse. Neljapäevane OPEC+ otsus toota edaspidi päevas 648 000 barrelit naftat ei pruugi olla piisav rahvusvahelise vajaduse katmiseks, vahendab Reuters.

Tootmise kasv lepiti OPEC+ liikmesriikide vahel kokku proportsionaalselt, kuid juba varem ei suutnud Angola ja Nigeeria suurendama naftatootmist kokkulepitud mahus. Samal ajal on OPEC+ liige ka Venemaa.

Venemaa toodab võrreldes Vene-Ukraina sõja algusega päevas miljoni barrelit vähem naftat. Tõenäoliselt väheneb Vene naftatootmine veelgi, kui Euroopa Liidu sanktsioonid hakkavad mõjuma.

Hiinas on sel nädalal leevendatud koroonapiiranguid ning taastub majandustegevus piirangute all olnud Shanghais ja Pekingis, mistõttu on oodata Hiina nõudluse kasvu.