Tugev dollar on osaliselt süüdi nafta hinna tõusus

50 aastat tagasi teatas tollane Ameerika Ühendriikide rahandusminister John Connally, et "dollar on USA valuuta, kuid teiste inimeste mure". Tollal tahtis USA dollarit nõrgana hoida, mis sundis teisi riike oma valuutat ümber hindama. Praegu on olukord vastupidine – USA dollar on 20 aasta kõrgeima väärtusega, mis tekitab probleeme kõigile, kes peavad kauba ostmiseks kasutama dollarit. Kõige olulisem dollaritega arveldatud kaup maailmas on toornafta, mistõttu nimetatakse USA dollarit tihti naftadollariks.

Tavaliselt on tugev dollar tähendanud tarbekaupade odavnemist, mis on olnud kasulik seaduspärasus vaesematele riikidele. Praegu aga on tõusnud nii toornafta hind kui ka dollari väärtus. Toornafta hind on aastaga pea 70 protsenti tõusnud ja naftabarrel maksab praegu umbes 120 dollarit. Samal ajal on dollar tõusnud väärtuses 10 protsenti. See on tekitanud makseraskuseid paljudele naftat importivatele riikidele, eriti Aafrikas, Ladina-Ameerikas ja Aasias.

Lõhe rikaste ja vaeste riikide vahel on praegu eriti ilmne, ütles toorainete ostu-müügiga tegelev Vitol grupi Aasia suuna juht Mike Muller. Isegi Euroopa riigid ja Jaapan, mis suudavad kõrgemaid hindu maksta kohalikus valuutas, kannatavad tugeva inflatsiooni käes.

Kuigi Brenti toornafta hind on viiendiku võrra madalam kui 2008 tipuhindade ajal, on paljude riikide jaoks nafta hind meeletult tõusnud. India näiteks maksab India ruupia väärtuse langemise tõttu nafta eest praegu 45 protsenti rohkem kui 14 aastat tagasi. Eurotsoonis maksab naftabarrel keskmiselt 111 eurot võrrelduna 93,5 euroga, mis maksti naftabarreli eest 2008. aasta juulis. Sarnane probleem on Ühendkuningriigil – praegu makstakse Brent toornafta barreli eest 95 naela, kuid 2008 oli see 74 naela. Goldman Sachsi analüütikute sõnul lisab tugev dollar keskmiselt 20 dollarit naftabarreli hinnale juurde kui arvestada hind ümber kohalikesse valuutadesse.

Naftakauplejad eeldavad, et nafta hinna pidev tõus tingib millalgi naftatoodete tarbimise vähenemise. Siiski pole seda praegu veel näha ning nõudlus toornafta järele püsib kindel.