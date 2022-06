USA ja liitlased püüavad pidurdada nafta hinna tõusu

USA rahandusminister Janet Yellen ütles sel nädalal, et Ameerika Ühendriigid on oma Euroopa liitlastega kõnelustes, et teha naftaostjate vahel kokkulepe Venemaa naftale hinnalae määramiseks. Kõneluste üks eesmärk on hoida Vene toornafta maailmaturule kättesaadavana India ja Hiina jaoks, mis aitaks hindasid stabiliseerida, kuid samal ajal piirata venelaste naftamüügist saadavaid tulusid, teatas Wall Street Journal.

Maailma suurimaid majandusi ühendava G7 liikmed on omakeskis arutanud kindlustusettevõtete kasutamist Vene naftale hinnalae määramiseks. Enamik kõnealuseid naftasaadetisi on kindlustatud ettevõtete poolt, mis asuvad Ühendkuningriigis või Euroopa Liidus. Euroopa Liit kaalub ka Vene nafta kindlustamise täielikku keelamist, kuid Yelleni sõnul võib see tõsta nafta hinda üle kogu maailma.

Kuna Euroopast pärit ettevõtetel on märksa suurem mõju Vene naftaekspordile, on eurooplaste otsustel Vene naftatuludele ka suurem mõju. Kõneluste käigus on lauale pandud variant määrata hinnalagi naftale, mis müüakse Venemaalt väljapoole lääneriike. Sellise hinnalae saaks siduda Euroopa Liitu ostetava Vene nafta kindlustamise keeluga. Sedasi ei kaoks Vene nafta maailmaturult, kuid siis ei peaks eurooplased enam rahastama Venemaa sõda Ukrainas ning Vene naftatulud ei oleks nii suured, kui nad praegu on.

Kõneluste käigus külastavad USA ametnikud sel nädalal Ühendkuningriiki ja Mandri-Euroopat. Nafta hinna tõusust tingitud inflatsioon on Ameerika Ühendriikides muutunud oluliseks sisepoliitiliseks küsimuseks, millele Joe Bideni administratsioon püüab leida leevendust.

Mõnede analüütikute sõnul kahjustab Euroopa Liidu otsus püsivalt Venemaa võimet naftat toota ja eksportida. Juhul kui suuri naftakoguseid ei ole enam võimalik kuskile paigutada, tuleb lõpuks osa naftapuurauke kinni panna ja nende taasavamine ei pruugi olla ei odav ega lihtne. Venemaa juba müüb naftat allahindlusega 30 dollarit barreli eest ja saab Euroopa Liidult nafta ja naftatoodete eest ligikaudu 10 miljardit eurot kuus. Enne Venemaa sissetungi Ukrainasse eksportis Venemaa Euroopa Liitu ligikaudu 2,5 miljonit miljonit barrelit toornaftat päevas.

Analüütikud hoiatavad, et Venemaa võib isegi vähendatud naftatootmise puhul hoida naftatulud praegusel tasemel, kui nafta hind peaks üleilmselt tõusma. Seetõttu proovitakse vältida Venemaa naftatootmise järsku vähenemist.