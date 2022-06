Hiiumaa lennud sattusid kütusehinna tõusu tõttu ohtu

"Transaviabaltika pole täna langetanud otsust lennuliini lõpetamiseks. Samas on antud korraldus suuremate võimalike kahjude ärahoidmiseks teavitada kõiki reisijaid vähemalt kaks nädalat ette, et lende ei toimu," ütles ettevõtte esindaja Rene Must reedel ERR-ile.

Ta ei nõustunud teemat lähemalt kommenteerima, öeldes, et seda peab tegema ettevõtte juhtkond või selle juristid.

Ka Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles ERR-ile, et Kärdla-Tallinnale lennule pileteid ostnud inimesed on hakanud saama teateid lendude ärajäämisest.

"Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EU) nr 261/2004 artikkel V teatame, et Teie (kuupäev) toimuva pidav lend KTB676 on tühistatud ning piletiraha tagastatakse arveldusarvele, millelt piletiost sooritati. Alternatiivse reisivoimalusena soovitame kasutada praami," öeldakse piletiomanikele saadetud kirjas.

Tasuja ütles, et tema teada on põhjuseks, miks Transaviabaltika on asunud lende tühistama, kütusehinna tõus. "Ettevõte ei osanud kolm aastat tagasi hankel osaledes seda ette näha ja on nüüd raskustes," rääkis vallavanem. "Transpordiamet ei ole seni probleemile Transaviabaltikaga lahendust leidnud," lisas ta.

Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Mihkel Mäeker ütles reedel ERR-ile, et amet peab ettevõttega läbirääkimisi liiniteenindamise teemal. Ka tema andis mõista, et vaidlusi põhjustab kütusehinna tõus.

"Saame kinnitada, et avaliku teenindamise leping on jätkuvalt jõus, järgmise nädala alguses on kohtumine Transaviabaltika esindajatega, et lahendusi leida. Kütusehinna tõusu kompenseerimine on lepinguga sätestatud ja kompensatsiooni on vastavalt lepingule ka makstud," ütles Mäeker.

Hiiumaa vallavanem rääkis, et saare jaoks on lennuühenduse jätkumine ülioluline. See on tähtis turismi seisukohalt ja kaugtöö tegijatele, aga täiesti asendamatu meditsiiniabi tagamiseks, rõhutas Tasuja. Kuna mitme valdkonna arstid käivad Kärdla haiglas oma vahetusi tegemas mandrilt ning nende töötunnid on väga kallid, siis on tähtis, et nende liikumisele võimalikult vähe aega kuluks, selgitas Tasuja.

"Püüame kaasa aidata, et lahendus leitaks, aga täpsemalt saavad seda kommenteerida lepingu osapooled – transpordiamet ja Transaviabaltika," ütles Tasuja. Ta lisas, et Hiiumaa vald sooviks olla sellise lepingu kolmas osapool, et saada kiiremat ja täpsemat infot saart nii otseselt puudutavas küsimuses.

Transaviabaltika peakontorist Leedus ei ole ERR-il seni kommentaari õnnestunud saada.

Tallinna lennujaama esindaja ütles reedel ERR-ile, et neile ei ole lennufirma teada andnud, et lennud Kärdlast lõpetatakse.

Transaviabaltika võitis suursaartele lendude korraldamise konkursi 2019. aastal ning tema lepingu pikkuseks on viis aastat.