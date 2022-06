Kohus mõistis Hiina luurega koostöö teinud naise 8,5 aastaks vangi

Kohus leidis, et Mutsole esitatud süüdistused nii Eesti vabariigi vastases vandenõus, Eesti vabariigi vastases luuretegevuses osalemises ja selle toetamises kui ka narkootilise aine väikeses koguses ebaseaduslikus käitlemises on kohtus uuritud tõenditega täielikult tõendamist leidnud.

Kohtule esitatud tõendite pinnalt ei jäänud mingit mõistlikku kahtlust selles, et Mutso lõi teadlikult Eesti vabariigi vastase suhte Hiina rahvavabariigi sõjaväeluurega ja pidas seda eesmärgiga neid abistada, märgiti maakohtu teates.

Samuti osales Mutso Eesti vabariigi vastases luuretegevuses ning selle toetamises. Samuti on tõendamist leidnud see, et Mutso sai oma tegevuse eest vastutasuna kokku vähemalt 21 607 eurot, mis sisaldas nii saadud rahalist tasu kui ka muid hüvesid.

Riigivastaste kuritegude osas otsustas kohus suurendada prokuratuuri poolt taotletud karistust ja mõista Eesti vabariigi vastase vandenõu toimepanemise eest Gerli Mutsole neli aastat ja kuus kuud vangistust, Eesti vabariigi vastu suunatud luuretegevuse ja selle toetamise eest kaheksa aastat ja kuus kuud vangistust ning narkokuriteo eest kuus kuud vangistust.

Kohtu hinnangul oli põhjendatud lugeda kergemad karistused kaetuks raskemaga ning nii jäi lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks kaheksa aastat ja kuus kuud reaalset vangistust.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus seda, et Mutsot ei ole varem karistatud, kuid tema teadlikku tegevust, tema motiivi kuriteo toimepanemisel ning ka tegevuse kestust arvestades, ei saa kuidagi öelda, et see oleks olnud mingilgi moel juhuslik episood süüdistatava elus, märkis maakohus.

"See oli teadlik ja kestev tegevus, mille lõpetas õiguskaitseorganite sekkumine. Samuti tuleb arvestada seda, et ühiskond ei saa jätta karmilt reageerimata olukorrale, kus isik ohustab kavatsetult ja omakasu eesmärgil Eesti vabariigi julgeolekut, tehes Eesti vabariigi vastast koostööd välisriigi luureorganisatsiooniga viimase huvides," lisas maakohus.

Harju maakohtu otsus ei ole jõustunud. Apellatsioonkaebus Tallinna ringkonnakohtule on võimalik esitada 15 päeva jooksul.