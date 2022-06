USA luureametkonnad: Putin käis aprillis vähiravil

Sama luurehinnangu järgi tehti Putinile märtsis tapmiskatse. Luureametnikud on mures Putini kasvava paranoia pärast, mis muudab tema käitumise Ukrainas aimamatuks, teatas Newsweek.

"Putini võimuhaare on tugev, kuid mitte enam täielik," ütles üks luureametnik, kes oli luurehinnanguga tutvunud. Väidetavalt on Kremlis kasvamas võimuvõitlus, kuna paljud Putini kaaskondlased tajuvad, et ta ei pruugi enam pikalt Venemaad valitseda.

Kõik ajakirjanikega suhelnud luureametnikud hoiatasid, et Putini suurenev isolatsioon muudab tema tervisliku seisundi hindamise keeruliseks. Enne sõjategevuse alustamist Ukrainas oli põhiline viis Putini isikliku olukorra hindamiseks info, mis saadi näost näkku kohtumistest teiste riigijuhtide ja ametnikega.

Putin on Venemaal pikalt kultiveerinud tugeva meesjuhi kuvandit, mille hulka on kuulunud eri spordialade avalik harrastamine. Sellest väga erinev oli veebruarikuus toimunud kohtumine Prantsusmaa president Emmanuel Macroniga, mis toimus äärmiselt pika laua taga ning mille käigus välditi füüsilist kontakti. Kohtumisel ei surutud tervituseks kätt ega emmatud teineteist. Macroni Moskva-reisi ja kohtumise kohta tegi Prantsuse luureteenistus väidetavalt palju tähelepanekuid, mille järeldusi nad jagasid ka ameeriklastega.

Putini kohtumine Vene kaitseminister Sergei Šoiguga 21. aprill toimus omakorda väikese laua taga, kuid Putin oli selgelt näost ära ning hoidis koosoleku ajal parema käega lauast tugevalt kinni. Enne seda kohtumist polnud keegi Putinit kuu aega näinud.

Mõne analüütiku hinnangul on Putinil Parkinsoni tõbi. Teiste sõnul on tegemist Putini KGB väljaõppega, mistõttu tema kõnnak ja olek on jäik ning parem käsi alati valmis haarama peidetud relva. Kohtumise video analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et Putin on haige ja tõenäoliselt suremas. Võimalik, et ta suutis oma haigust koroonaisolatsiooni ajal edukalt varjata nõnda, et vähesed teadsid tema tegelikku tervislikku olukorda.

Järgmine oluline Putini avalik esinemine toimus 9. mail, kus oli näha pundunud näoga toolis kössitavat Putinit. USA luureametnike sõnul käib Putini kehv tervis ja Vene vägede ebaedu Ukrainas käsikäes. Ukraina luureteenistuse juht, kindralmajor Kõrõlo Budanov, ütles mais Sky Newsi telekanalile, et Putini olukord on psühholoogiliselt ja füüsiliselt väga keeruline ning tegu on haige mehega. Budanovi sõnul ollakse Kremlis valmis Putini-vastaseks paleepöördeks .

Mais ringles ka kuulujutt Putini tapmise plaani kohta. USA Luure Keskagentuuri (CIA) ja teiste välismaa luureagentuuride sõnul oli samal ajal pidevalt liikvel info rahulolematusest kõrgete Vene julgeolekuametnike seas ning mitmed Vene diplomaadid tahtsid põgeneda läände.

Lääne luureagentuurid püüavad info jagamisel ja selle tõlgendamisel olla ettevaatlikud, kuna varem on olnud palju spekulatsioone Osama bin Ladeni ja Saddam Husseini tervise ja võimaliku käitumise kohta, mis lõpuks tõeseks ei osutunud. Osa ebatäpsest infost tulenes luureagentuuri hinnangutest, kuid veelgi suurem mõju oli mitme Lähis-Ida riigijuhi öeldul, näiteks nii Egiptuse tollane president Hosni Mubarak, Jordaania kuningas Abdullah ja Kuveidi valitseja ütlesid kõik Bushi administratsioonile, et Iraagil on massihävituselvad. Kõik nimetatud riigijuhid said oma info otse Saddam Husseinilt, kes lootis, et kuulujutud Iraagi massihävituselvadest heidutavad ameeriklasi riiki sisse tungimast.

Vene välisminister Sergei Lavrov tõrjus Prantsuse televisioonile antud intervjuus kuulujutte Putini kehvast tervisest, nimetades selliseid väiteid hulluseks. Peale Newsweeki loo avaldamist saatis USA rahvuslik julgeolekunõukogu ametliku teate, milles toonitati, et väited selliste luurehinnangute olemasolust ning nende alusel tehtud teadetest ei pea paika.