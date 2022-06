Läti valijatel puudub kindel eelistus sügisesteks parlamendivalimisteks

Maikuu erakondade reitingute järgi on Lätis palju valijaid, kel puudub kindel erakondlik eelistus. Läti Seimi valimised on kavas 1. oktoober. Küsitlustes on esikohal peaministri erakond Uus Ühtsus, teatas Läti rahvusringhääling LSM .

Läti televisiooni ja SKDS-i ühiselt tellitud küsitlusuuringu järgi on Lätis kindla eelistuseta pea kolmandik riigi valijaskonnast. Samuti kinnitas 12 protsenti küsitlusele vastanuist, et nad ei kavatse parlamendivalimistel osaleda.

Kõige suurem toetus on praegu peaminister Krisjanis Karinsi Uue Ühtsuse erakonnal, mida toetab 9,4 protsenti küsitlusele vastanuist. Teisel kohal on praegusesse koalitsiooni kuuluv Rahvuslik Liit 9,5 protsendiga, millele järgneb opositsiooniline Koosmeel 7,6 protsendiga. Väiksema toetusega on Roheliste ja Põllumeeste Liit 6 protsendiga ja erakond Arengu Eest 5,6 protsendiga. Alla 5-protsendilise valimiskünnise on Seimis mitte esindatud Progressiivid nelja protsendiga ja Konservatiivid 3,2 protsendiga.

Läti erakondade toetusreitingud maikuus Autor/allikas: LSM

Kindla eelistuseta valijate ja valimistel mitte hääletamist kavatsevate valijate osakaal on alates aprillist kasvanud.