Soome LNG-terminal peaks sügiseks valmis saama

Venemaa katkestas gaasitarned Soome maikuus. Soomlased loodavad, et selle aasta jooksul saab valmis nende terminal Inkoos, millega saaks tagada gaasiga varustuse nii Soomele kui ka vajadusel Eestile.

Soome riiklik gaasiettevõte Gasgrid ja energiaettevõte Fortum sõlmisid neljapäeval Inkoo sadama kasutamiseks kokkuleppe. Sadam Joddböleni tööstuspiirkonnas kuulub Fortumile ja teenindas varem lähedal asuvat söejaama.

Kuna LNG-terminali rajamisega on kiire, siis valiti Inkoo, kus muu hulgas on olemas juba sobilik taristu ja sügav veetee sadamani. Sadam on samuti lähedal Soome gaasivõrgu ühendusele ja Balticconnector gaasijuhtmele, mille kaudu saaks tarnida gaasi ka Eestisse. Enne terminali sadamasse saabumist tuleb valmis ehitada kaks kilomeetrit pikk ühendustoru gaasivõrguga.

Terminal peaks olema valmis järgmiseks talveks, kuid soomlased näevad tagavaraplaanina Paldiski LNG-terminali Eestis. Isegi sel juhul oleks Inkoosse rajatav LNG-terminal Soome jaoks püsilahendus.

Eesti ja Soome sõlmisid aprillis leppe ühise LNG-terminali rajamiseks. Ühiselt plaanitakse rentida ka LNG taasgaasistamise laev. Praegu on laev kasutusel Argentinas, kus selle liising septembris lõppeb. Tehing tehti kümneks aastaks ja maksis 460 miljonit eurot.

Maailmas on alla 50 LNG taasgaasistamise laeva. Ujuvterminaliga saab taasgaasistada kuni 40 teravatt-tundi gaasi, mis ületab arvestatavalt Soome 25 teravatt-tundi gaasitarbimist.