Eesti LNG-laev asus Argentinast teele

Laev saabus Argentina Bahia Blanca LNG-terminali maikuus, et tarnida Argentina jaoks 2022. aasta talve veeldatud maagaas.

Laev asus neljapäeval teele Hispaaniasse hooldustöödeks ja talvisteks ümberkohandusteks.

FSRU Exemplar and its crew have completed another successful winter in Argentina. Today, the vessel and its Argentine crew depart Bahia Blanca for the Baltic Sea to provide LNG regasification services to both Finland and Estonia. #EE #ExcelerateEnergy #Argentina pic.twitter.com/3OSU9f8nUU