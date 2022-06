Kaks britti ja üks marokolane mõisteti separatistide "kohtus" surma

Neljapäeval mõistis venemeelne Donetski rahvavabariigi "kohus" surma kolm meest, keda süüdistati palgasõdurluses Ukraina heaks, teatas Vene meediaväljaanne RIA Novosti.

Ühendkuningriigi kodanikud Aiden Aslin ja Shaun Pinner ning Maroko kodanik Brahim Saadoune ilmusid separatistide kohtu ette teisipäev. Kolm meest, kes võitlesid Ukraina relvajõududes, võeti vahi alla aprilli keskel Mariupolis. Surmamõistmise viisiks määrati mahalaskmine.

Donetski justiitskomisjoni juhi sõnul võivad surmamõistetud mehed kuu jooksul otsuse edasi kaevata. Ühe süüdistatu advokaadi sõnul kaevatakse otsus kindlasti edasi.

Kolmapäeval tunnistasid mehed end süüdi "võimu haaramises jõuga" teatas Vene riigimeedia.

Ühendkuningriigi valitsus väljendas otsuse osas suurt muret teatas valitsuse esindaja neljapäeval. Ühendkuningriik lubas jätkata tööd Ukraina võimudega meeste vabastamiseks. Briti välisministri Liz Trussi sõnul on meeste puhul selgelt tegemist sõjavangidega, keda peaks ka selliselt kohtlema ning kommenteerides kohtuotsust ütles ta Twitters: "See on võltsotsus, millel puudub legitiimsus. Minu mõtted on meeste perede juures ning me teeme kõik, mis saame, et neid toetada".

Kuna Donetski Rahvavabariiki ei peeta iseseisvaks ja sõltumatuks rahvusvahelise õiguse subjektiks, siis ei peeta sealse kohtusüsteemi otsuseid ka rahvusvahelise kogukonna poolt legitiimseteks.